Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyareti için hazırlıklar başladı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13 Ağustos Cumartesi günü Çorum’a gelecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaret programı kapsamında KADEŞ Barış Meydanı’nda Toplu açılış törenine katılacak. Erdoğan daha sonra Veli Paşa Hanı’nda Çorumlu gençlerle bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Çorum ziyareti öncesinde hazırlıklar başladı. AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya, Erol Kavuncu, Belediye Başkanvekili İsmail Yağbat, İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, ilçe belediye başkanları, ilçe başkanları ile parti yöneticileri Çorum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nde bir araya geldi. Burada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Çorum ziyaretiyle ilgili hazırlıklar ele alındı.



