Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Külcü’nün eserini örnek gösterdi

EROL TAŞKAN

İstanbul Havalimanı’nın yerine yapılacak olan Millet Bahçesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından paylaşılan tanıtım klibinde, Çorum Kent Park’tan da görüntüler yer aldı.

Ayrıntıya dikkat çeken önceki dönem Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, “İzleyip görün en başta neresi var?” mesajını verdiği paylaşımında, “Bir eserimizin daha örnek proje olarak Türkiye’ye sunulmasından tüm çalışma arkadaşlarım adına onur duydum.” dedi.

İstanbul’a kurulacak olan Millet Bahçesi ile ilgili 52 saniyelik tanımım videosunun ikinci saniyesinde ekrana Çorum Millet Bahçesi’nin görseli giriyor.

Türkiye genelinde 2019 seçimleri öncesinde gündeme gelerek projeleri hazırlanan Millet Bahçesi’nin temelleri Çorum’da 2009 yılında atıldı. Dönemin Belediye Başkanı Muzaffer Külcü’nün seçim projeleri arasında yer alan Millet Bahçesi’nin bugünki devasa alanı pek çok kurum arsanın takası, hizmet binalarının yapılması yoluyla belediyeye kazandırıldı. Herkes tarafından büyük bir beğeni ve takdirle karşılanan Çorum Millet Bahçesi’nin bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da örnek gösterilen Millet Bahçeleri arasında ilk sıraya oturması, Çorumlular’ı da mutlu ederken, eserde imzası olanları da gururlandırdı.

2009 seçimleri öncesinde projeleri arasında söz veren ve Millet Bahçesi’ni Çorum’a kazandıran önceki dönem Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, “Onur duydum” dediği paylaşımında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yayınlanan video ile ilgili şunları ifade etti; “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Havalimanı yerine yapılacak Millet Bahçesinin örneklerle anlatıldığı bir video paylaştı. İzleyip görün bakalım, en başta neresi var? Bir eserimizin daha örnek proje olarak Türkiye’ye sunulmasından tüm çalışma arkadaşlarım adına onur duydum.”

Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2022, 17:41