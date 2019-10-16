Cumhurbaşkanı Yardımcısı'na projeleri anlattılar

FATİH BATTAR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti Çorum İl Teşkilatı'nı kabul etti.

Oktay, "Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, milletin evinde AK Parti Çorum İl Teşkilatımızı kabul ettik. İlimizde gerçekleştirilecek olan projeler hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Toplantıda Çorum heyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a bir dosya sunarak, Çorum ile ilgili projeleri paylaştı.

Toplantıda ayrıca havalanı, demiryolu, acemi birliği gibi konular ele alındı.

Toplantıda AK Parti Çorum Millletvekili ve MKYK üyesi Ahmet Sami Ceylan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, ilçe ve belde belediye başkanları ile parti yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2019, 11:38