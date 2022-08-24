‘Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Türk lirası pul oldu’

FATİH BATTAR

DEVA Partisi’nin Ekonomi Politikaları Eylem Planı’nı Çorum halkına anlatmak ve bir dizi ziyaretler için Çorum’a gelen Deva Partisi Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Çanakçı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Türk lirasının pul olduğunu söyledi.

Deva Partisi Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Çanakçı, Ahmet Burçin Yereli, Ömer Rıfat Gencal, İhsan Günaydın, Turalay Kenç, İsmail Barınır ve Burhan Gündoğdu’dan oluşan ekonomi kurmayları Çorum Sanayi ve Ticaret Odası’nda sanayici işadamları ile bir araya gelerek, Türkiye’nin ekonomide yaptığı hatalar ve Deva Partisi’nin ekonomi ile ilgili yaptığı eylem planını açıkladı.

Deva Partisi İl Başkanı Elvan Can Çabuk, Deva Partisi olarak sorunları dile getirirken, çözümlerinin hazır olduğunu, ekonomiden, tarıma, adil yargıdan, eğitime, çevre ve iklim değişikliğinden, yerel yönetimlere kadar 11 tane eylem ve çözüm planlarının hazır olduğunu, bunları kamuoyuna açıkladıklarını, 11 tanesinin de hazırlıklarının sürdüğünü, yılsonuna kadar açıklanarak toplam 22 adet eylem planı ile Türkiye’ye ‘Deva’ olacaklarını belirterek, sandığın bir an önce milletin önüne konulmasını istedi.

Deva Partisi Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Çanakçı, 2018 yılında başlayan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte enflasyon ve hayat pahalılığının dayanılmaz hake geldiğini belirterek; “2018 yılında getirilen sistemle birlikte hükümet talimatla politika faizini düşürerek enflasyonu indireceğini, büyümeyi destekleyeceğini ileri sürerek yola çıktı. Merkez Bankası politika faizi talimatla düşürüldü. Bunu kurları patlatmasını önlemek için döviz rezervleri arka kapıdan satıldı. Bu yeterli olmadı, kurlar sürekli arttı. Enflasyon patladı. Kur kurumalı mevduat uygulamasına gidildi. Bunlar da yeterli olmayınca zorunlu döviz rezervi, kredi kısıtlamaları, sözlü talimatlar gibi müdahaleci ve yasaklayıcı çok sayıda atım atıldı. Gelinen noktada iktidarın hiçbir vaadi gerçekleşmedi ve ekonomideki sorunlar değişti. Politika faizi, enflasyon farkı 67 puana çıktı. Türk lirası tasarruflar cezalandırıldı. Merkez Bankası net rezervleri eksiye düştü. Türk lirası pul oldu. Enflasyon ve hayat pahalılığı dayanılmaz hale geldi. İhracat, yatırım ve büyüme performansı zayıfladı. Geniş işsizlik oranı ciddi biçimde arttı. Yoksulluk derinleşti ve yaygınlaştı. Hazinenin borç ve faiz yükü ciddi biçimde arttı. Kredi notumuz tarihin en kötü seviyesine düştü. Risk pirimi rekor seviyelere çıktı.” dedi

Çanakçı konuşmasının devamında Deva Partisi’nin 119 madden oluşan eylem planından öne çıkanlardan bahsederek, Türkiye’nin bu ekonomik buhrandan ‘Deva’ ile çıkacağını söyledi.