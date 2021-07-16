Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İletişim Uzman Yardımcısı alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 30 İletişim Uzman Yardımcısı istihdam edecek. Müracaat şartlarını taşıyan tüm adaylar “ön eleme yazılı yarışma” sınavına davet edilecek.

Sınav başvurusu, 9-20 Ağustos 2021 tarihleri arasında Anadolu Üniversitesi Sınav Hizmetleri web sitesi üzerinden yapılabilecek

Sınav; ön eleme yazılı sınavı (çoktan seçmeli), alan bilgisi yazılı sınavı ve sözlü sınav olmak üzere üç aşamada gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının resmi ilanına ulaşmak için tıklayınız