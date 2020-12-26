Cumhuriyet Savcısı’nın acı günü

FATİH BATTAR

Çorum Cumhuriyet Savcısı Muhammed Kutluhan Şenliler’in babası BBP eski genel Başkan Yardımcısı, Yeminli Mali Müşavir Selahattin Şenliler bir süredir tedavi gördüğü kovid-19 hastalığı sonucu vefat etti.

Ülkücü hareketin önemli isimlerinden Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Yeminli Mali Müşavir Selahattin Şenliler, 65 yaşında vefat etti.

1992-1996 yılları arasında Yozgat SMMMO Başkanlığı da yapan Şenliler, kısa bir süre kovid-19 teşhisi ile tedavi altına alındığı Yozgat Şehir Hastanesi'ndeki mücadelesini kaybetti.

Hakimiyet, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına da başsağlığı diler.