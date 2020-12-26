Cumhuriyet Savcısı’nın acı günü

Çorum Cumhuriyet Savcısı Muhammed Kutluhan Şenliler’in babası BBP eski genel Başkan Yardımcısı, Yeminli Mali Müşavir Selahattin Şenliler, bir süredir tedavi gördüğü kovid-19 hastalığı sonucu vefat etti.

Cumhuriyet Savcısı’nın acı günü

FATİH BATTAR

Çorum Cumhuriyet Savcısı Muhammed Kutluhan Şenliler’in babası BBP eski genel Başkan Yardımcısı, Yeminli Mali Müşavir Selahattin Şenliler bir süredir tedavi gördüğü kovid-19 hastalığı sonucu vefat etti.

Ülkücü hareketin önemli isimlerinden Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Yeminli Mali Müşavir Selahattin Şenliler, 65 yaşında vefat etti.

1992-1996 yılları arasında Yozgat SMMMO Başkanlığı da yapan Şenliler, kısa bir süre kovid-19 teşhisi ile tedavi altına alındığı Yozgat Şehir Hastanesi'ndeki mücadelesini kaybetti.

Hakimiyet, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına da başsağlığı diler.

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