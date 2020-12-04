‘Daha verimli hizmet için randevu alın’

FATİH AKBAŞ

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden yapılan açıklamada hastaneden hizmet alacak vatandaşların randevu alarak gelmelerinin önemine değinildi.

Dünyayı ve Ülkemizi etkisi altına alan Covid-19 pandemisinde Çorum’da ilk vaka görüldüğü 22 Mart 2020 tarihinden itibaren Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak üzerlerine düşen görevleri büyük bir gayretle yapmaya çalıştıklarının belirtildiği açıklamada, “Covid-19 pandemisi sürecinde hastanemiz olarak sağlık çalışanlarımız ve tüm personellerimizle özverili bir şekilde siz değerli vatandaşlarımıza kesintisiz hizmet sunmayı sürdürmekteyiz. Hastanemizde Covid-19 kapsamında üst düzey önlemler alınmıştır ve vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla hastanemizden hizmet alabilirler. Vatandaşlarımız hastanedeki muayene ve tedavi süreçlerinde fiziki mesafe, maske, temizlik kurallarına dikkat etmeleri, Covid-19 hastalığının bulaşmasını engellemek için zaruridir” ifadeleri kullanıldı.

26 AYRI BRANŞTA POLİKLİNİK VE YATAKLI TEDAVİ HİZMETLERİNE DEVAM

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Covid-19 tanı ve tedavilerinin yanı sıra 26 ayrı branşta poliklinik ve yataklı tedavi hizmetlerinin devam ettiğinin vurgulandığı açıklamada, “Vatandaşlarımızın hastanemizden alacakları hizmetlerin daha verimli olması için MHRS’den randevu almaları gerekmektedir. Özellikle hastanelere mümkün mertebe randevusuz gelmemeleri, Covid 19 pandemisinde temas ve yoğunluğu azaltmak için önemli bir tedbirdir. Hastanemizde Verilen Poliklinik Hizmetlerimiz: Çocuk Endokrin, Çocuk Psikiyatri, Gastroenteroloji, Göz, Hematoloji, Onkoloji, Cildiye, Endokrinoloji, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, İç Hastalıkları, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahisi, Aile Hekimliği, Beyin ve Sinir Hastalıkları, Kalp ve Damar Cerahisi, Çocuk Cerrahisi, Nefroloji, Romatoloji, Ruh ve Sinir Hastalıkları, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Kardiyoloji, Nöroloji, Ortopedi ve Travmatoloji, Üroloji, Genel Cerrahi şeklindedir. Bahçelievler Semt Poliklinik Hizmetlerimiz: İç Hastalıkları, Aile Hekimliği, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Göz, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Genel Cerrahi, Ruh ve Sinir Hastalıkları, şeklindedir.

Hasanpaşa Semt Poliklinik Hizmetlerimiz: Aile Hekimliği, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Göz, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Ruh ve Sinir Hastalıkları, şeklindedir” bilgilerine yer verildi.

AMELİYATHANE HİZMETLERİ DEVAM EDİYOR

Hastanede ameliyathane hizmetlerinin de devam ettiğinin vurgulandığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Cerrahi bir operasyon ya da bir işlem öncesi hastalarımızın ve sağlık ekibimizin güvenliği açısından PCR testini mutlaka uyguluyoruz. Özellikle elektif vakalarda hastalarımıza ameliyat öncesinde semptom olsun ya da olmasın, mutlaka PCR testleri uygulamaktayız. (PCR testi virüslerin genetik yapısını tespit eden moleküler bir tanı ve antijen testidir. COVID-19’a yakalanan ve virüsü aktif olarak taşıyan kişilerin belirlenmesini sağlar. ) Böylelikle hastalık bulgusu olmasa bile sonucu pozitif olan hastaları tespit edip, Covid-19 virüsünü taşıyan hastaları erken evrede tespit edip biran önce tedavilerini planlıyoruz. Hastanemizde ortalama aylık 2500 cerrahi girişim yapılmakta olup hem Covid-19 salgınıyla tüm gücümüzle mücadele ediyoruz, hem de cerrahi operasyon ve girişimsel işlemlerimiz aksatılmadan devam ederek bu konudaki ihtiyaca cevap veriyoruz. Kıymetli halkımızdan bu süreçte maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak bizlere destek olmalarını istirham ediyoruz.”

COVİD 19 KORUNMA YOLLARI

Açıklamada Covid-19’dan korunma yolları ile ilgili ise şu uyarılarda bulunuldu:

“El temizliğine dikkat edilmelidir. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalıdır. Antiseptik veya antibakteriyel içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir. Eller yıkanmadan ağız, burun ve gözlerle temas edilmemelidir. Hasta insanlarla temastan kaçınmalıdır. (mümkün ise en az 1.5 m uzaklıkta bulunulmalı) Özellikle hasta insanlarla veya çevreleriyle doğrudan temas ettikten sonra eller sık sık temizlenmelidir. Hastaların yoğun olarak bulunması nedeniyle mümkün ise sağlık merkezlerine gidilmemeli, sağlık kuruluşuna gidilmesi gereken durumlarda diğer hastalarla temas en asgariye indirilmelidir. Öksürme veya hapşırma sırasında burun ve ağız tek kullanımlık kağıt mendil ile örtülmeli, kağıt mendilin bulunmadığı durumlarda ise dirsek içi kullanılmalı, mümkünse kalabalık yerlere girilmemeli, eğer girmek gerekiyorsa ağız ve burun kapatılmalı, tıbbi maske kullanılmalıdır. Çiğ veya az pişmiş hayvan ürünleri yemekten kaçınılmalıdır. İyi pişmiş yiyecekler tercih edilmelidir. Çiftlikler, canlı hayvan pazarları ve hayvanların kesilebileceği alanlar gibi genel enfeksiyon açısından yüksek riskli alanlardan kaçınılmalıdır. Seyahat sonrası 14 gün içinde herhangi bir solunum yolu semptomu olursa maske takılarak en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalı, doktora seyahat öyküsü hakkında bilgi verilmelidir.”