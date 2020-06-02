Damızlık Birliği'ne 3. silaj makinesi

M.BURAK YALÇIN

Tarım ve hayvancılık sektörüne büyük katkılar sunacak olan Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği’ne 3. silaj makinesi kazandırıldı.

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünde gerçekleşen silaj makinesi teslim törenine AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat ve Meclis Başkanı Yılmaz Kaya, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Orhan Sarı ile Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan katıldı.

750 bin TL’ye mal olan mobil silaj makinesinin günlük 750 ton silaj paketleyeceğini ve makinenin en büyük avantajının kendi elektriğini kendi üretmek olduğunu vurgulayan AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, “Elektrik olmayan yerlerde 140 hp traktör sistemi ile çalışıyor. Hayvancılıkla uğraşan çiftçimizin ne kadar girdi maliyetini düşürürsek o kadar üreticimiz o kadar daha rahatlar. Kesesine bir miktar daha para girecek. Tarımsal sivil toplum kuruluşları konusunda Çorum yıldız olacak. Kahramanmaraş’tan Çorum’a süt birliği ile anlaşma yapmak için fabrikacılar geliyor” dedi.

Katılımcılar program öncesinde de Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından oluşturulan Tarım Müzesinde sergilenen eserleri de gezdiler.