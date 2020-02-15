Damızlık Sığır Yetiştiricileri’nden 1,9 milyon TL’lik yatırımlı proje

IPARD II 8. Proje Başvuru Çağrı Döneminde süt ve süt ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması sektörü içerisinde süt toplama alt başlığında 1,9 milyon TL yatırım tutarlı proje sunan Çorum Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya ile TKDK Çorum İl Koordinatörü Mustafa Mansur Yalvaçer proje tesliminde bir araya geldi.

Proje kapsamında Çorum Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği; 1 adet süt soğutma ve depolama tankı, 10 adet araç üstü süt taşıma tankı, 1 adet saf su cihazı, 1 adet süt analiz cihazı, 3 adet süt toplama aracı ve 1 adet süt taşıma kamyonu (20 ton Kapasiteli) alacak. 1,9 milyon TL'lik yatırım tutarlı projeye %50 hibe ödenecek.

Çorum Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, yaptığı açıklamada projeleri hakkında şu bilgileri verdi: “2019 yılında onaylanan 500.000 TL tutarındaki OKA projesiyle Alaca, Sungurlu, Boğazkale ilçelerine bağlı Miyane Sultan (Alaca), Büyükhırka (Alaca), Kalecikkaya (Alaca), Bolatçık (Alaca), İmat (Alaca), Ünalan (Alaca), Mehmetbeyli (Sungurlu), Alembeyli (Sungurlu), Kaymaz (Boğazkale), Emirler (Boğazkale) köylerindeki süt üreticisinden toplanan çiğ sütün, muhafazası, nakli ve pazarlanmasına imkân sağlayacak 10 adet Mobil süt toplama tesisi kurulacak.

Yine 2019 yılında Birlik 1.250.000 TL tutarındaki onaylanan KKYDP (Tarım ve Orman Bakanlığının Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Projesi) projesiyle 2 adet rulo balya makinesini üreticilerinin hizmetine sunmuş olacaktır.

2020 yılında TKDK verilen proje ile çiğ süt kalitesini daha da artırmak artan maliyetleri azaltmak ve laboratuvar cihazlarının teknolojiye uygun hale getirmek için alınacak makine ekipmanlar ile birlikte birliğin gücüne güç katacağını belirtti.

Projelerimizde desteklerini esirgemeyen Sayın Valime, Sayın Vekillerime, Sayın Belediye Başkanıma, Tarım ve Orman İl Müdürüme, İl Özel İdaresi Genel Sekreterine, TKDK İl Koordinatörüme, Oka İl Koordinatörüme ve proje hazırlama konusunda danışman firmamız Ay Danışmanlık Proje Hazırlama Merkezine teşekkür ederim.”

TKDK Çorum İl Koordinatörü Mustafa Mansur Yalvaçer de proje teslimi sırasında yaptığı açıklamada, “TKDK, IPARD II 8. Başvuru Çağrısıyla, işleme ve pazarlama başlığı altında yer alan süt ve süt ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması, süt toplama merkezleri, et parçalama ve işleme tesisleri ile kesimhaneler, su ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması tesisleri ile meyve ve sebze ürünlerinin işlenmesi ve depolanması yatırımlarını destekliyor. Bu çağrıda sadece makine-ekipman alımı ve işletmenin öz tüketimi için yenilenebilir enerji yatırımlarıyla, hizmet ve görünürlük alımlarına hibe desteği veriyoruz. Destek oranları üretici örgütlerine yüzde 50 iken, gerçek ve diğer tüzel kişiliklere yüzde 40 olarak uygulanıyor.” dedi.

İl Koordinatörü Yalvaçer, yapılan projelerin ülkemiz ve ilimiz hayvancılığına hayırlı olması temennilerinde bulundu.