Dane mısır hasadı başladı

FATİH AKBAŞ

Alaca’da Koçhisar Barajı Sulama Projesi’nin hayata geçmesi ile birlikte farklı ürünlerin üretimine de başlandı.

Bu ürünlerden olan ve deneme amaçlı üretilen dane mısırın ilk hasadı yapıldı. İlçede dane mısır üretiminin artırılması hedefleniyor.

Fakılar köyünde gerçekleştirilen hasat törenine Alaca Belediye Başkan Vekili Selahattin Batır, İlçe Tarım Müdürü Aydın Derimal ve çiftçiler katıldı.

Koçhisar Barajı Sulama Tesisi’nin faaliyete geçmesi ile birlikte ürün çeşitliliğinde de artış olduğunu kaydeden Alaca İlçe Tarım Müdürü Aydın Derimal, Koçhisar Barajı Sulama Projesi ile birlikte yaklaşık 118 bin dekar arazinin kapalı sistem sulamaya açıldığını belirterek, bunun ilçede ürün deseninin çeşitliliğine de büyük katkı sağladığını vurguladı.

‘EN UYGUN ÇEŞİDİ BULMAK İÇİN DENEME ÜRETİMLERİ YAPILIYOR’

Bu ürünlerden en dikkat çekicisinin de dane mısır olduğunun altını çizen Aydın Demiral, “Dünya ve Türkiye’de tarımsal üretimde ilk 3 üründen biri olan dane mısırın ilçede yaygınlaştırılmasını hedefliyoruz. Üretimden hasadına kadar makineli tarımın yapıldığı dane mısır üretimi ileride ilçemiz için daha önemli hale gelecek. Şuan çeşitli köylerimizde yaklaşık 500 dekar arazide farklı dane mısır çeşitlerini deneyerek en uygun çeşidi belirlemeye çalışıyoruz” dedi.

Çiftçi Kamil Bolat ise dane mısır üretimi için 3 yıldır uğraş verdiklerini ifade ederek, “Kazancı iyi memleketimize de faydalı bir mahsul. Çiftçilerimizi teşvik etmek için bugün bu programı gerçekleştirdik. Bizlere destek veren herkese çok teşekkür ediyoruz” şeklinde belirtti.