Danimarka’daki Kovid aşısı ondan sorumlu

Danimarka’da koronavirüs aşısına ilişkin çalışmalar başlarken, bu amaçla Sağlık Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Genel Koordinasyon Birimi’nin başına Çorum’un Ortaköy İlçesi’nin Yaylacık Köyü nüfusuna kayıtlı Sibel Benli getirildi.

Sosyal ve İçişleri Bakanlığı’na bağlı Ulusal Temyiz Kurulu’nda, başdanışman ve bölüm sorumlusu olarak görev yaparken, Sağlık Bakanlığı’na getirilen başarılı Türk kadını Sibel Benli’nin henüz 37 yaşında olması ve böyle önemli bir göreve getirilmesi, Türkler arasında memnuniyet yarattı.

Siyasal Bilgiler mezunu olan Danimarka doğumlu Sibel Benli, Kovid-19 aşısının ülke genelinde koordineli bir şekilde dağıtılması ve aşının uygulanmasını sağlayacak kurulu yönetecek.

Benli, aşıyla ilgili Ulusal Serum Enstitüsü, Sağlık Kurumu, bölge ve belediyeler, Tabipler Birliği, Sağlık Veri Kurumları gibi kurumlarla koordinasyondan kendisinin sorumlu olduğunu söyledi.

Sibel Benli evli ve bir erkek çocuk annesidir.

Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2020, 16:32