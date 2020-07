“Darbeleri de, sonuçlarını da reddediyoruz”

15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümü nedeniyle bir açıklama yapan CHP İl Başkanı Tahtasız, “Ülkemizde çok partili demokratik sistemin yerleşmesi için büyük çaba harcamış, ağır bedeller ödemiş olan partimiz CHP, her türlü darbeye ve antidemokratik yönteme kesin olarak karşıdır” dedi.

Tahtasız ayrıca şehitlerimizin kategorize edilmemesi için 15 Temmuz Şehitler Müzesi’nin adının Çorum Şehitleri Müzesi olarak değiştirilmesini istedi.

Mehmet Tahtasız’ın açıklaması şu şekilde:

“15 Temmuz hain darbe girişiminin 4. yılında her türden darbe ve darbe girişimini lanetliyor, sonuçlarını da reddediyoruz.

15 Temmuz demokrasimize ve ulusumuza kurulmuş bir tuzaktır. Hiçbir yaptırım yetkisi olmayan, sıradan, sivil insanların sorgusuz-sualsiz hapse atılmasıyla bu defter kapatılamaz. Gerçek sorumlularının korunup kollanılmasından vazgeçilerek bir an önce cezalandırılmaları şehitlerimize namus burcumuzdur. İnanıyorum ki gerçek sorumluları hak ettikleri cezaya çarptırılmadıkları sürece şehitlerimizin kemikleri sızlayacak, kanı yerde kalmış olacaktır.

Ülkemizde çok partili demokratik sistemin yerleşmesi için büyük çaba harcamış, ağır bedeller ödemiş olan partimiz CHP, her türlü darbeye ve antidemokratik yönteme kesin olarak karşıdır. Partimizi darbelerle ilişkilendirmeye kalkanlar, suç bastırmaya çalışan gerçek darbecilerdir. Sorumlular hesap verinceye kadar bu hain darbe girişimini unutturmayacağız. Ayrıca şehitlerimizin kategorize edilmemesi için 15 Temmuz Şehitler Müzesi’nin adının Çorum Şehitleri Müzesi olarak değiştirilmesini istiyoruz.”





Güncelleme Tarihi: 14 Temmuz 2020, 16:49