Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü 46 sürekli işçi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü’nün İstanbul Beşiktaş ve Kartal adreslerinde bulunan iş yerlerinde istihdam edilmek üzere 4857 sayılı İş Kanunu ile bu Kanuna dayanılarak çıkarılan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 18 meslek için 46 kamu işçisi alımı yapılacak.

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünde işçi kadrolarına yerleşen adaylar 2 ay deneme süreli olarak yasal asgari ücretle göreve başlatılacak. Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden online olarak 8-12 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılacak.

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