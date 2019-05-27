‘Dava şehitlerimizi hayırla anıyoruz’

27 Mayıs Ülkücü Şehitleri Anma Günü münasebetiyle açıklama yapan MHP İl Başkanı Arslan Kaynar, “Vatan ve millet yolunda toprağa düşen, şehitlik makamına koşar adım giden dava şehitlerimizi anıyoruz. Mayıs ayının her 27’sinde fedakârca mücadeleleriyle tarihe mühür vurup gönüllere girmiş kahramanlarımızı hayırla yâd ediyoruz.” dedi.

Ülkücü şehitlerin geride bıraktıkları hatıraları hürmetle ve hayranlıkla sahiplendiklerini ifade eden belirten MHP İl Başkanı Kaynar, açıklamasında şunları kaydetti: “Müslüman Türk milletinin şerefli mazisinde bir hilal uğruna nice güneşler batmıştır. Vatan ve millet yolunda nice fedakârlıklar, nice destansı mücadeleler yaşanmıştır. Bilinmelidir ki, Ülkücü şehitlerimiz üstün bir görev ve mensubiyet bilinciyle batıl hesaplara direnmiştir.

Ülkücü şehitlerimiz; zalime meydan okuyan cesaret, haine aman vermeyen asalettir. Ülkücü şehitlerimiz bizim gururumuz, iftiharımızdır. Şehitlerimiz, hiç kimseye karalatmayacağımız, hiç kimseye çiğnetmeyeceğimiz kutsal bir mirastır. Biz bu mirasın ne kadar mübarek olduğunun bilincindeyiz. Biz bu mirasın ne kadar anlamlı, değerli, aziz ve önemli olduğunun farkındayız.

Milliyetçi Hareket Partisi, şehidin şühedanın simgesi, sedası hiç dinmeyecek ocağıdır. Milliyetçi Hareket Partisi Yusuf yüzlülerin, yunus gönüllerinin, derviş ruhlularının, Mehmetlerden Fatih çıkaran muazzam neferlerin arkası kesilmeyecek milli ve tarihi gerçeğidir.

Bu davanın temelinde kan vardır, kan. Bu dava şehitlerimizin ödedikleri bedelle bugünlere gelmiştir. Yurt odalarında, okul binalarında, cami avlularında, yokluk ve mahkumiyet yıllarında çekilen eza, cefa, ıstırap dolu anılar davamızı yoğurmuş, ülkülerimizi buluşturmuştur.

İdam sehpalarında bile diz çökmeyen, darbecilerin mahkemelerine eyvallah demeyen, buz gibi taştan mahpus damlarını medreseye çeviren bir inanmışlığı hangi çılgın, hangi çıldırmış bozguna uğratabilecektir.

Başkalarının yazdığı senaryolara gönüllü figüranlık yapan, iç ve dış mihraklara maşalıkla görevlendirilen, Türk düşmanlarının beşiğinde sallanıp bizim mahallemizde söz sahibi olmaya çalışan kim olursa olsun, akıbeti utanç, sonu ufalanmaktır. Aziz şehitlerimizin bizlere yüklediği milli ve tarihi sorumluluk bunu gerektirmektedir.

Bu düşüncelerle vatan, millet ve bayrak uğruna hayatlarını kaybetmiş binlerce şehit ülküdaşımızı, bütün şehitlerimizi, merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey'i ve Gün Sazak Bey’i minnet ve şükranla yad ediyor, Cenabı-ı Allah'tan hepsine rahmet diliyorum. Kabirleri nur, mekânları cennet, ruhları şad olsun.”

(Haber Merkezi)