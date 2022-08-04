‘Davama, partime ve liderime sadakatim sonsuza kadar devam edecek’

MHP eski İl Başkan Yardımcısı Nurullah Müstet yaptığı açıklamada Merkez İlçe Başkan Yardımcısı Mustafa Özkaleli ile birlikte partideki görevlerinden istifa etmelerinin ardından ilçe başkanlarının yaptığı ortak açıklamaya tepki gösterdi.

İstifa dilekçelerinde mevcut İl Başkanının liderlik vasıflarını taşımadığını belirttiklerini ve tüm yanlış davranışları düzeltmek için çaba gösterip düzelmeyeceğini ve fikirlerinin, değer görmediğini bildiklerinden istifa etmeyi uygun bulduklarını belirten Nurullah Müstet, “Ayrıca istifa dilekçemizde yapmış olduğu tüm yanlış davranışlarını kaleme aldık. Lakin herkesin kalemi içinin zehri kağıda akar. Dilekçemde ne bir çakallık nede hainlik içeren bir yazı vardır. Yazım sadece davranışlarına olan eleştirel bir yazıdır. Nefret ettiğiniz insanlarla iyi geçinme çabasına siz medeniyet diyorsunuz, ben sahtekarlık diyorum. O yüzden anlaşamıyoruz. Biz bu davaya gönülden bağlıyız. Teşkilatımıza, Liderimiz Devlet Bahçeli’ye, davamıza her daim canımız vede kanımızla bu yolda sonuna kadar var olduk ve var olmaya devam edeceğiz. Hiç bir strateji ve oyun düzeni bizi yolumuzdan alıkoyamaz. Yönetimdeki insanları istifaya götürecek kadar nasıl davranışlar sergiledim diye düşünüp ayna karşısına geçmek yerine, aynı dava içinde olanlara, hain veya çakal diyenlere siz lider mi diyorsunuz? Biz demiyoruz. Ve bu açıklamayı yaparken İlçe Başkanları ile ortak kararımızdır diye yayın yapabiliyor ise bizim bu açıklamaya tek diyeceğimiz, herkesin kaleminden kendi içinin zehri akar ve gölge aydınlıkta olur. Yanındakilere gölgesini karanlıkta gösteriyor sanırım. Biz hiç karanlıkta gölgeye ihtiyaç duymadık. Aydınlıkta ise gölgesini bulamadık. Diyeceğim şu ki, bizim davamız uğruna İl başkan yardımcısı veya yönetim üyesi olmamıza gerek yok. Davama, partime ve liderime sadakatim sonsuza kadar devam edecektir. Davama olan gönül bağım ve çalışmalarım parti yönetim kurulu ve il başkan yardımcısı olmadan da vardı. Bundan sonrada var olacaktır. Kararsız kaptanı olan bir gemi her daim rotasını şaşırtacaktır”dedi. (Haber Merkezi)