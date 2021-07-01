Davutoğlu’ndan havaalanı ve hızlı tren sözü

FATİH AKBAŞ

Gelecek Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu, Çorum’da parti binasının açılışını gerçekleştirdi.

Açılışta konuşan Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu, Çorumlulara havaalanı ve demiryolu sözü verdi.

Çalışkan insanların, Türkiye ortalamasının üzerinde üretim yapan insanların şehri olan Çorum’un yollarının geçmediği trenin uğramadığı bir yer olmaktan çıkacağını kaydeden Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu, “Açık ve net olarak bir kez daha söz veriyorum. Başbakanlık’da yarım bırakılan bütün projeleri yerine getireceğiz. İnşallah hızlı tren hattı Samsun’a ulaşırken mutlaka Çorum’dan geçecek. Havaalanı dahil bütün imkanlara Çorum kavuşacak. Geleceğimiz Çorum’da da Türkiye’de de parlak olacak. Geçmişte bütün kervanlar bu medeniyet diyarında nasıl buluşmuşsa bundan sonrada Çorum İç Anadolu’dan Karadeniz’e doğudan batıya doğru giden bütün yolların kavşağı olacak” dedi.

Davutoğlu, elektrik ve doğalgaza yapılan son zamlara da tepki gösterdi.

Konuşmasının ardından açılış kurdelesini kesen Davutoğlu daha sonra parti teşkilatları ile toplantı yaptı.

Açılıştan sonra ise Ahmet Davutoğlu ve eşi Sare Davutoğlu esnafları ziyaret ettiler.

Ahmet Davutoğlu’na Çorum programında Gelecek Partisi Genel Merkez Etik Kurulu Üyesi ve Teşkilat Başkan Yardımcısı Av. Rumi Bekiroğlu, Gelecek Partisi İl Başkanı İsmail Barış Coşgunsu, Merkez İlçe Başkanı Burak Külcü ile partililer eşlik etti.

Güncelleme Tarihi: 01 Temmuz 2021, 17:44