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Koronavirüs salgını nedeniyle mağdur olan ihtiyaç sahipleri, hayırseverlerin desteğini bekliyor.

"Dayanışma vakti" sloganıyla kolları sıvayan İHH İnsani Yardım Vakfı, pandemi sürecinde mazlumların yanında olmaya devam ediyor.

Yardım faaliyetleriyle ilgili bilgi veren Çorum İHH Başkanı Selim Özkabakçı, "İçinde bulunduğumuz zor günlerde ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmayalım, onlara destek olalım" dedi.

"Az sadaka, çok belâ def eder" sözünden yola çıkarak yeni bir bağış kampanyası için kolları sıvadıklarını anlatan Selim Özkabakçı, hayırseverlerin aynî ve nakdî yardımlarını beklediklerini söyledi.

"Hayırseverlerimiz bağışlarını EFT veya havale ile de yapabilirler" diyen Özkabakçı, "Vakıf Katılım Bankası Çorum Şubesi (IBAN: TR17 0021 0000 0001 9001 9000 01)'ndeki bağış hesabımıza bağışlarınızı ulaştırabilir, Üçtutlar Mahallesi Muratevler 6. Sokak numara 12'deki irtibat ofisimizden veya 0364 224 2620 - 0538 877 7655 numaralı iletişim hatlarımızdan detaylı bilgi alabilirsiniz" diye konuştu.