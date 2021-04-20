RECEP MEBET

Cansuyu Derneği’nin Ramazan ayı yardımları sürüyor.

Yardım faaliyetleriyle ilgili bilgiler veren Cansuyu Derneği İl Temsilcisi Emrah Öztekin, “Ramazan geldi, şartlar ağır, şimdi dayanışma vakti” dedi.

Hayırseverlerin desteğiyle daha çok muhtaç aileye ulaşmak için kolları sıvadıklarını belirten Emrah Öztekin, Çorum merkezdeki yardım dağıtımlarının devam ettiğini söyledi.

‘Kazancımız, Allah için verdiğimizdir’ sloganıyla yürüttükleri çalışmalardan bahseden Öztekin, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Bu Ramazan da merhametli gönüllerin hayır ve hasenatlarını mahsun gönüllere ulaştırmaya devam ediyoruz. Mimar Sinan, Gülabibey, Kale, Çepni ve Karakeçili Mahalleleri’ndeki ihtiyaç sahiplerine cansuyu olduk. Hayırseverlerin bağışlarıyla temin ettiğimiz kumanya, kıyma, tavuk ve pide gibi gıdalardan oluşan malzemeleri muhtaç ailelerin adreslerine ulaştırdık.”