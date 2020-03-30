‘Dayanışmaya ihtiyacımız var’

Türk-İş ve Şeker-İş İl Temsilcisi Sefer Kahraman, yaşanılan zor günleri atlatabilmek için devletin aldığı tedbirlere birebir uyulması gerektiğini vurguladı.

Koronavirüsle mücadelenin başladığı andan itibaren Çorum’da Valilik ve Belediye’nin imkanları ölçüsünde güzel çalışmalar yaptığını ifade eden Kahraman, “Özellikle Belediye Başkanı'na ve ekibine, cansiperane şekilde gece gündüz mesai gözetmeksizin çalışan işçi kardeşlerimize de ayrıca çok teşekkür ediyorum. Dezenfekte ve temizlik işlerinde birçok şehre örnek olacak şekilde çalışma yapmışlardır. Ülkemizde merkezi yönetim olarak bazı noksanlık olsa da yerelde siyasi görüş ve fikirlerimiz ne olursa olsun bugün bir ve beraber olma, kardeşlik ve dayanışmaya çok çok ihtiyaç duyduğumuz günlerden geçmekteyiz.” dedi.

Sağlık için ‘evde kal’ çağrısı yapan Kahraman, “Yüce Allah'tan temennimiz ve niyazımız en kısa zamanda bu belalardan başta ülkemizi ve de dünyayı kurtarsın inşallah. Bu vesileyle hastanelerimizde özveriyle gece gündüz çalışmakta olan başta doktor ve hemşirelerimiz olmak üzere güvenlikçisinden hasta bakıcısına, hizmetlisine kadar tüm değerli sağlık personelimize ayrı ayrı çok teşekkür ediyoruz. Allah yar ve yardımcıları olsun.” diye açıklama yaptı. (Haber Merkezi)