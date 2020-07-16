Değişim Yapı Tasarım dualarla hizmete açıldı

RECEP MEBET

Cafer Görel ve Hasan Bardakcı’nın sahibi olduğu Değişim Yapı Tasarım dün dualarla hizmete girdi.

Ulukavak Mahallesi Çatalhavuz 26. Sokak numara 6/A’da gerçekleşen açılışa Buharaevler Mahallesi Muhtarı Ümit Patıroğlu, inşaat sektörü temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Yemek ikramıyla başlayan açılış programı yapılan dua ile devam etti. Açılışta konuşan Cafer Görel, sektördeki 30 yıllık tecrübelerini yeni işyerleriyle hizmete dönüştürdüklerini söyledi.

Toptan ve perakende inşaat malzemeleri satışının yanı sıra mantolama, dekorasyon, alçı-boya ve fayans ile tamir ve tadilat işlerini yaptıklarını anlatan Hasan Bardakcı ise “Uzman kadromuzla, anahtar teslim bağevi ve köy evi yapımı ile daire içi tamirat ve bakım işlerini gerçekleştiriyoruz. Ürün ve hizmetlerimizle ilgili detaylı bilgi almak isteyen herkesi, Çevreyolu Bulvarı Hansel Bellona Mağazası arkası, Özrahman Camii yanında hizmete sunduğumuz Değişim Yapı Tasarım’a bekliyoruz” diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2020, 21:01