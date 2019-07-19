Demer’den bir başarı daha

Demer Koleji, merkezi sınavda bir başarı daha yakalayarak, LGS Türkiye 1.’sinin ardından üniversite sınav sonuçlarında da Türkiye dereceleri çıkardı.



Çorum’un köklü eğitim kurumlarından olan Demer Eğitim Kurumları, 2019 YKS’ye sayısal puanında Türkiye 29.’su, Türkiye 265.’si, eşit ağırlık puanında Türkiye 266.’sı, Türkiye 383.’sü, Türkiye 685.’si, TYT puanında Türkiye 64.’sü, Tükiye 469.’su çıkardı. Bu derecelerin yanında ilk 20 binde 50’ye yakın öğrenci bulundurmayı başardı.



Okul idaresi, Türkiye derecesi yapan öğrencileri plaket ve altınla ödüllendirdi. Bu başarıda katkısı olan öğretmen ve velilerine teşekkür etti.

Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından 22-29 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek tercih dönemi için çalışmalarına başlayan Demer Koleji rehber öğretmenleri, tercihler konusunda yardım isteyen tüm öğrencilere destek sunacaklar. Öğrenciler için hayati bir önem taşıyan tercih döneminde uzman bir kadrodan destek alınmasının önemini vurgulayan okul idaresi, tüm öğrencileri bu destekten faydalanmaya davet etti.

Güncelleme Tarihi: 19 Temmuz 2019, 19:57