Demirel’i hemşehrimiz canlandırıyor

FATİH AKBAŞ

TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluşan “Kıbrıs Zafere Doğru” dizisinde Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Süleyman Demirel dönemine geçildi.

Dizide Demirel’i usta oyuncu hemşehrimiz Nejmi Aykar canlandırıyor.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan, başrollerini Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan, Tayanç Ayaydın, Gülper Özdemir ve Devrim Saltoğlu’nun paylaştığı, büyük bir ilgiyle izlenen “Kıbrıs Zafere Doğru” dizisinde yeni bir sayfa açıldı.

Şanlı Erenköy Direnişi ve Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel’in ölümünü tüm gerçekçiliğiyle ekrana taşıyan ve izleyicilerden tam not alan dizinin geçtiğimiz Cuma günü yayınlanan bölümüyle birlikte 1967 yılına Süleyman Demirel dönemine geçildi.

Kıbrıs tarihinde önemli bir yer tutan 1967 döneminde Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı olan Süleyman Demirel’i oyuncu hemşehrimiz Nejmi Aykar canlandırıyor.

Aykar, Demirel’e olan benzerliğiyle dikkat çekerken tarihi gerçekler çerçevesinde ekrana gelen dizide, Süleyman Demirel’in Kıbrıs’a dair özellikle Rauf Denktaş ve Efsane ile kafa kafaya vererek yapacağı hamleleri, olayların seyrini değiştirecek. Özel hayatı, eşi Nazmiye Demirel’le olan iletişimi, kendine has üslubu ile 43 yaşında dinamik, renkli bir Demirel “Kıbrıs Zafere Doğru” ile ekranlara geldi.

Hemşehrimiz Nejmi Aykar, 1998 yılından itibaren Deli Yürek, Arka Sokaklar, Bilinmeyen Yaşın Yorgunu, Bulutların Ötesi, Kaçak Gelinler, Kalp Yarası gibi çok sayıda film ve dizide rol aldı.