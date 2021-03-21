EROL TAŞKAN

Yaptığı bıçakların kendine özgü tasarımı ve kalitesiyle Türkiye genelinde olduğu kadar yurt dışında da tercih edilen ASP Bıçakçılık, TRT ekibini ağırladı.

TRT Özel Haberler Servisi’nin başarılı muhabiri Ahmet Rışvanlı’nın sunumu ve ünlü kameraman Ömer Çıttır’ın çekimleriyle ekrana taşınan ASP Bıçakçılık Sahibi bıçak ustası Abdulsamet Poyraz, mesleğiyle ilgili bilgi verdi.

“Demiri kesecek kadar güçlü, kağıdı kesecek kadar hassas” anonsuyla verilen haberin çekimleri titizlikle tamamlandı.

Dün itibariyle TRT Haber ekranlarından yayınlanan haberde Poyraz’ın mesleğe nasıl başladığı, bıçakların hangi aşamalardan geçtiği ve hangi ülkelere pazarlandığı aktarıldı.

TRT ekibine ilgisi için teşekkür eden bıçak ustası Abdulsamet Poyraz, “El emeği göz nuru ile ortaya ürettiğimiz bıçaklarımızın ve mesleğimizin değer görüyor olması, bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Kalite ve güven konusunda yakaladığımız başarıyı daha ileri seviyelere taşımak için durmaksızın çalışıyoruz. Yaşadığım sürece garantim altında olan bıçaklarımın kalitesine sonsuz güvenim var. Hem işimizi, hem de bu vesileyle ilimizin adını duyuran değerli TRT ekibine gönülden teşekkür ediyorum.” dedi.

Güncelleme Tarihi: 21 Mart 2021, 21:55