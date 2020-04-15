Demirmaksan da istihdamı artırma kararı aldı

FATİH BATTAR

Çorum’da 2014 yılından bu yana uzman kadrosu, ileri teknoloji ürünü makineleri ile çelik silo montajı yapan, Türkiye'de ve uluslararası pazarda fabrika makineleri ve ekipmanları sektöründe hizmet veren Demirmaksan, Koronavirüs’e inat istihdamı %100 artırma kararı aldı.

Çorum’da tahıl depolama ve taşıma sistemleri üzerine makine montajı yapan firma, zor günlerden geçtiğimiz şu günlerde yeni istihdam kapısı açarak, firma bünyesine 20 kişi daha alacaklarını açıkladı.

Türkiye ve Çorum’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ yardımlaşma kampanyasına destekler devam ederken, Çorum’da da örnek firmalar, Koronavirüs salgınına rağmen, istihdamı korumanın yanı sıra yeni istihdam kapısı açarak, Çorum’un yüzünü ağırtmaya devam ediyor.

Koronavirüs salgını tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’yi de olumsuz etkilerken, zor günlerden geçtiğimiz bugünlerde Demirmaksan Makine olarak istihdamı artırmak adına taşın altına elini koyacaklarını belirten firma sahibi Sinan Demir; “Koronavirüs salgını nedeniyle çoğu işletmenin işçi çıkarmaya başladığı şu ortamda biz devletimize ve milletimize destek olmak amacıyla istihdamımızı %100 artırma kararı aldık. Tüm dünya olduğu gibi biz de zor günlerden geçiyoruz. Dünyada olup bitenleri görüyoruz. Dünya perişan ama Türkiye devlet-millet el ele vererek bu zor günlerin üstesinden gelecek güce sahip. Türkiye’nin sağlık sistemini tüm dünya gördü. Dünyada maske savaşları yapılırken, Türkiye vatandaşlarının ayağına kadar maske getiriyor. Dünyaya tıbbı malzeme yardımı yapıyoruz. Biz güçlü bir ülkeyiz ve bu zor günleri de hep birlikte atlatacağız. Biz de Demirmaksan Makine olarak bu günlerde devletimize ve milletimize destek olmak için böyle bir kampanya başlattık. Şu anda toplam 26 çalışanımız var. 20 kişi daha alarak istihdamı artırmak istiyoruz.” dedi

İstihdam için İŞKUR’a müracatlarını yaptıklarını belirten Demir, işe alımların İŞKUR üzerinden yapılacağını, başvurmak isteyenlerin İŞKUR’a müracat edebileceklerini ifade etti. Müracat için irtibat numara: 0534 084 05 34

Güncelleme Tarihi: 15 Nisan 2020, 17:31