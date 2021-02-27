Demiroğlu Bilim Üniversitesi 5 öğretim üyesi alacak

Demiroğlu Bilim Üniversitesi 5 öğretim üyesi alacak.

Demiroğlu Bilim Üniversitesi 5 öğretim üyesi alacak

Demiroğlu Bilim Üniversitesi 5 öğretim üyesi alacak.

2547  sayılı  Yükseköğretim  Kanunu  ile Öğretim   Üyeliğine    Yükseltilme   ve   Atanma   Yönetmeliğinin   ilgili    maddeleri    uyarınca, Demiroğlu Bilim Üniversitesi  Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Öğretim Üyesi alınacaktır.

Dilekçe,  YÖK  formatında  öz  geçmiş,  yayın  listesi,  yayınlar,  diploma  ve  uzmanlık belgesinin  noter  tasdikli  kopyaları  ile  YDS,  ÜDS  veya  KPDS  sonuç  belgesi,  nüfus  cüzdan fotokopisi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi ve 8 adet vesikalık fotoğrafı kapsayan 5 adet dosya  ile  birlikte  şahsen  Tıp  Fakültesi  Dekanlığı  (Büyükdere  Cad.  No:  120/1  Esentepe-Şişli- İstanbul Tel: (212) 275 75 83)’na teslim etmeleri gerekmektedir.

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