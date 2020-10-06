Demiryolu projesine ÇED onayı

FATİH AKBAŞ

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından Kırıkkale, Çorum, Amasya ve Samsun illeri sınırlarında yapılması planlanan ‘Kırıkkale-Çorum-Merzifon-Samsun Demiryolu Projesi’nin Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporunun onaylandığı belirtildi.

BAKANLIK ÇED RAPORUNU ONAYLADI

Kırıkkale- Çorum- Amasya ve Samsun İlleri sınırları içerisinde Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan toplam 292 uzunluğunda ki “Kırıkkale-Çorum-Merzifon-Samsun Demiryolu Projesi” ile ilgili olarak Çevre Şehircilik Bakanlığına sunulan ÇED raporunun, İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu tarafından incelendiği ve yapılan değerlendirme sonucunda ‘Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararı’ verildiği ifade edildi.

DEMİRYOLU HATTI TOPLAM 292 KM UZUNLUĞUNDA

3 kesim olarak planlanan projenin birinci kesimi Delice-Çorum arası yaklaşık 100 km, ikinci kesimi Çorum-Merzifon arası yaklaşık 91 km ve üçüncü kesimi ise Merzifon-Samsun arası yaklaşık 101 km olmak üzere toplam 292 km’den oluşuyor.

PROJE KAPSAMINDA NELER YAPILACAK?

Proje kapsamında Delice-Çorum arasını oluşturan birinci kesimde 3 adet siding, 1 adet istasyon, 153 adet kutu menfez, 65 adet alt geçit, 10 adet üst geçit, 4 adet köprü, 18 adet köprü ve 8 adet tünel yapılması, Çorum-Merzifon arası ikinci kesimde 80 adet hidrolik menfez, 25 adet alt geçit, 10 adet tarımsal geçit, 16 adet üst geçit, 4 adet köprü, 5 adet viyadük, 12 adet tünel, 2 adet aç-kapa tünel, 1 adet siding ve 3 adet istasyonun yapılması, Merzifon-Samsun arası üçüncü kesimde ise 20 adet köprü, 4 adet viyadük, 9 adet aç-kapa tünel, 21 adet tünel, 13 adet kaçış tüneli, 2 adet tarımsal alt geçit, 47 adet menfez, ve 3 adet istasyonun yapılması planlanıyor.

Güncelleme Tarihi: 06 Ekim 2020, 18:29