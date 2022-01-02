Denetimler sıklaştı haksız fiyat artışı yok

Çorum Ticaret İl Müdürlüğü, temel ihtiyaç maddelerindeki fahiş fiyat artışı denetimlerinde haksız artışa rastlamadı.

İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 24-31 Aralık 2021 tarihleri arasında yapılan denetimlerde;

Fiyat etiketi denetimi kapsamında, 11 markette 55 farklı temel gıda ürünleri (yağ, çay, şeker, süt ve süt ürünleri vb.) denetlendi, aykırılık tespit edilmedi.

Haksız fiyat artışı denetimi kapsamında, 11 markette 22 farklı temel gıda ürünleri denetlendi, aykırılık tespit edilmedi.

Stokçuluk denetimi kapsamında, 2 firma denetlendi, aykırılık tespit edilmedi.

Ayrıca Sungurlu Belediye Başkanlığı'nın talebi doğrultusunda Sungurlu ilçesinde 30 Aralık 2021 tarihinde zabıta ekipleri ile birlikte 4 firmada 8 farklı üründe haksız fiyat artışı denetimi ve 7 firmada 78 farklı üründe fiyat etiketi denetimi yapıldı. Denetimlerde aykırılık tespit edilmediği belirtildi. (Haber Merkezi)

(Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 02 Ocak 2022, 16:21