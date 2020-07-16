Denetimler yıllık 30 bin ton kaybı önlüyor

EROL TAŞKAN

Çorum Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından oluşturulan denetim ekipleri, biçerdöverlerin hasat çalışmalarının denetliyor. Tane kaybını önlemek için sürdürülen denetimlerde, hasadı gerçekleştirilen tarlada yapılan incelemeler, kayıp oranını ortaya koyuyor.

Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan'ın da katıldığı denetimde, Sarı ve Sayan hasadı gerçekleştirilen arazide incelemede bulunurken, hasat yapan biçerdöver üzerinde de inceleme yaptılar.

Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı, sürdürülen denetimlerin tane kayıplarının azaltılmasında önemli bir etken olduğunu, dönem başında verdikleri eğitimin ardından sahaya inen ikişer kişilik 17 ayrı ekiple tüm sahayı taradıklarını bildirdi.

Her bir tanenin milli servet olduğuna vurgu yapan Sarı, Çorum'da ekili bulunan 220 bin hektarlık tarım arazisinden yaklaşık olarak 600 bin ton ürün beklediklerini sözlerine ekledi.

Zaman zaman kaybın %10 seviyelerine ulaştığı yıllardan söz eden Sarı, buna göre yapılan denetimlerde kanuni sınır olan %2'nin de altına düşerek, milli ekonomi kaybını ve çiftçinin zararını en aza indirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2020, 19:08