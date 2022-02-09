Deniz Feneri Derneği’nden ihtiyaç sahiplerine yardım

FATİH AKBAŞ

Deniz Feneri Derneği, Sungurlu’da ihtiyaç sahibi ailelere gıda, giysi ve temizlik malzemesi yardımında bulundu.

Deniz Feneri Derneği Çorum Gönüllü Koordinatörü Yasemin Eyvazlı kendisinin de katıldığı yardım faaliyeti ile ilgili verdiği bilgide zorlu ve soğuk kış günlerinde ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya devam ettiklerini belirterek, Sungurlu’da ihtiyaç sahibi 360 aileye gıda ve temizlik, 204 aileden 816 ferde ise giysi yardımında bulunulduğunu kaydetti.

Deniz Feneri Derneği’nin, Türkiye'nin dört bir yanında hayata geçirdiği gıda, eğitim, sağlık ve barınma alanlarındaki projeleriyle, misafirhane, aşevi, giyim mağazaları ve meslek edindirme programları ile ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürmeye devam ettiğini dile getirerek, “Deniz Feneri Derneği iyilik için yola çıktığı ilk günden beri yüzbinlerce aileye ve milyonlarca kişiye iyilik elini uzattı ve uzatmaya devam ediyor. Yaptığı yardımlarla hem ülkemizde hem de yurtdışında yaraların sarılmasına ve eksiklerin giderilmesine vesile oluyor. Deniz Feneri Derneği kurulduğu günden bu yana şubeleri, temsilcilikleri, gönüllüleri ve bağışçılarıyla birlikte ülkemizde ve dünyada yardıma muhtaç milyonlarca insanın yüreğine sevinç koydu. Dernek, yoksul aileler için köy köy, kasaba kasaba dolaşmaya devam ediyor. Yoksul ailelerin yaptıkları müracaatlar titizlikle araştırılarak ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilenlere gıda, giyim, nakit, sağlık, eğitim ve barınma yardımları yapılıyor. Bu vesileyle, yardım alan ailelerimiz adına tüm bağışçılarımıza teşekkür ediyoruz.”dedi.

Güncelleme Tarihi: 09 Şubat 2022, 13:43