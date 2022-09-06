Deniz Feneri’nden 178 aileye yardım

FATİH AKBAŞ

Deniz Feneri Derneği, Çorum merkez ilçe ve köylerde toplam 178 aileye insani yardımda bulundu.

Deniz Feneri Derneği Çorum Gönüllü Koordinatörü Yasemin Eyvazlı’nın da katıldığı çalışma kapsamında il merkezi ile köylerde 178 ailenin 615 ferdine 415 adet gıda 415 adette temizlik malzemesi yardımı yapıldı.

Deniz Feneri Ankara Şubesi tarafından gerçekleştirilen yardımlardan bahseden Yasemin Eyvazlı, hayırseverlere ve emeği geçen Dernek çalışanlarına teşekkür ederek, “Deniz Feneri Derneği, Türkiye'nin dört bir yanında hayata geçirdiği gıda, eğitim, sağlık ve barınma alanlarındaki projeleriyle; misafirhane, aşevi, giyim mağazaları ve meslek edindirme programları ile ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Deniz Feneri Derneği kurulduğu günden bu yana şubeleri, temsilcilikleri, gönüllüleri ve bağışçılarıyla birlikte ülkemizde ve dünyada yardıma muhtaç milyonlarca insanın yardımına koştu. Dernek, yoksul aileler için köy köy, kasaba kasaba dolaşmaya devam ediyor. Yoksul ailelerin yaptıkları müracaatlar titizlikle araştırılarak ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilenlere gıda, giyim, nakit, sağlık, eğitim ve barınma yardımları yapılıyor. Bu vesileyle, yardım alan ailelerimiz adına tüm bağışçılarımıza teşekkür ediyoruz”dedi.

Güncelleme Tarihi: 06 Eylül 2022, 11:33