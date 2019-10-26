Deniz Feneri’nden 286 bin TL’lik yardım

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Deniz Feneri Derneği, Çorumlu ihtiyaç sahiplerine 286 bin TL’lik insani yardımda bulundu.



‘Yüzyılın İyilik Hareketi’ olarak bilinen Deniz Feneri, gerçekleştirdiği yardım faaliyetleri ile Çorum’da yüzlerce ailenin yüzünü güldürdü.

Deniz Feneri Ankara Şubesi’nden yapılan açıklamaya göre, Çorum merkez ve ilçeleri ile köylerinde yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere gıda, giyim ve temizlik malzemesi yardımlarında bulunuldu.

Edinilen bilgilere göre, Çorum’da 460 aileye 135 bin TL değerinde gıda ve temizlik malzemesi, 107 aileden 410 ferde 151 bin TL değerinde yardım yapıldı. Gerçekleştirilen insani yardımların toplam değerinin 286 bin TL olduğu bildirildi.

‘MUHTAÇLARIN YÜZÜNÜ GÜLDÜRMEYE DEVAM’

Konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Deniz Feneri Derneği olarak Türkiye'nin dört bir yanında hayata geçirdiğimiz gıda, eğitim, sağlık ve barınma alanlarındaki projelerimizle; misafirhane, aşevi, giyim mağazalarımız ve meslek edindirme programlarımız ile ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürmeye devam ediyoruz.

İyilik için yola çıktığımız ilk günden beri yüzbinlerce aileye ve milyonlarca kişiye iyilik elimizi uzattık ve uzatmaya devam ediyoruz. Yaptığımız yardımlarla hem ülkemizde hem de yurtdışında yaraların sarılmasına ve eksiklerin giderilmesine vesile oluyoruz.



‘DENİZ FENERİ, İHTİYAÇ SAHİPLERİNİN YANINDA’

Derneğimiz kurulduğu günden bu yana şubeleri, temsilcilikleri, gönüllüleri ve bağışçılarıyla birlikte ülkemizde ve dünyada yardıma muhtaç milyonlarca insanın yüreğine sevinç koydu. Derneğimiz, yoksul aileler için köy köy, kasaba kasaba dolaşmaya devam ediyor. Yoksul ailelerin yaptıkları müracaatlar titizlikle araştırılarak ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilenlere gıda, giyim, nakit, sağlık, eğitim ve barınma yardımları yapılıyor. Bu vesileyle, yardım alan ailelerimiz adına bütün bağışçılarımıza teşekkür ediyoruz.”