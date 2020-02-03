Depremzedelere esnaf yardımı

Çorum Hitit Esnaf Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi ile Çorum Yorgancılar Çeyizlik Eşya Perde İmal ve Satıcıları Odası başlatılan yardım kampanyası kapsamında toplanan malzemeler, Elazığ ve Malatya'daki depremden zarar görenler için bölgeye gönderildi.

Yardımlar Elazığ Valiliği’ne; Başkan Erdoğan Çerikci ve diğer oda başkanları ile teslim edildi.

Yapılan açıklamaya göre, Çorum Hitit Esnaf Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanlığı'nın öncülüğünde başlatılan yardım kampanyasında kuru gıda maddeleri, elektrikli-tüplü ısıtıcılar, kullanılmamış giysiler, battaniye, yastık gibi temel ihtiyaç malzemeleri toplandı.

Çorum Hitit Esnaf Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'nde toplanan yardımlar, Kooperatif yönetim kurulu üyelerinin el birliği ile kamyonete yüklenerek, Elazığ ile Malatyalı depremzedelere gönderilen yardımlar yerine teslim edildi.

Yardım kampanyasında Çorum Hitit Esnaf Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi ile Çorum Yorgancılar Çeyizlik Eşya Perde İmal ve Satıcıları Odası'nın ortaklaşa hareket ettiğini belirten Erdoğan Çerikci, "Elazığ ve Malatya'daki depremzede vatandaşlarımızın acılarını bir nebze de olsa azaltmak için bu yardım seferberliğinde biz de yerimizi aldık istedik." dedi.

Yardım kampanyasına destek veren herkese teşekkür eden Çerikci, "Bu yardımlarımızı Elazığ ve Malatya'da depremden zarar gören vatandaşlara gönderiyoruz. İhtiyaç duyulması, talep edilmesi halinde yine yardım toplayıp göndermeye hazırız. Biz 81 il olarak hep birlikte Türkiye’yiz. Her zaman kardeşlerimizin yanındayız.” diye konuştu.

Yardım kampanyasına esnafların yoğun ilgi gösterdiğini kaydeden Çerikci, “Esnafımıza gösterdikleri duyarlılık için teşekkür ediyorum. En küçük bir afette, kötü günümüzde bir araya gelebilmeyi başaran bir milletiz. Allah birliğimizi beraberliğimizi devam ettirsin.” dedi. (Haber Merkezi)