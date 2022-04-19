‘Dereboğazı İçmesuyu ve Arıtma Tesisi tamamlanmalı’

CHP Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Osmancık Dereboğazı İçmesuyu ve Arıtma Tesisi projesinin bir an önce tamamlanarak Osmancık halkının hizmetine sunulmasını istedi.

Tahtasız, 2 yıldır gündeme getirdikleri Osmancık Dereboğazı İçmesuyu ve Arıtma Tesisi’nde henüz bir gelişme olmaması üzerine yetkililere tekrar çağrıda bulunarak, “Proje ne zaman hizmete sunulacak, net tarih verin. Osmancık halkını daha fazla kandırmayın” dedi.

İl Başkanı Tahtasız, beraberindeki parti yöneticileri ile birlikte, yarım bırakılmış yatırımlar arasında yer alan Osmancık – Dereboğazı projesinde inceleme yaparak yetkililere bir kez daha çağrıda bulundu.

Tahtasız, “Burası 20 Nisan 2015 tarihinde ihalesi yapılan ve 2018 yılında hizmete açılacağı müjdelenen proje. Maalesef yarım kalmış pozisyonunda. Bugünkü fiyatla 31 milyon 100 bin lira bedelle ihale edildi.

Dönemin bakanı müjde verdi, 2019 yılında hizmete açacaklarını söylediler. 2060 yılına kadar Osmancık İlçesinin su ihtiyacını karşılayacak olan bu barajımız maalesef tamamlanmadı. Şu tarihte ihale edilecek, şu tarihte bitecek diye sürekli söz veriliyor. AK Partili yetkililere sesleniyoruz: Proje ne zaman tamamlanacak net tarih verin, lütfen halkı kandırmayın. Osmancık halkının hakkını, hukukunu çiğnemeyin. Bu proje net olarak ne zaman bitecekse, Osmancık halkına ne zaman hizmet verecekse bunu söyleyin ve burayı bir an önce tamamlayın. 31 milyon 100 bin lira çöpe gitmesin” diye konuştu.

Tahtasız’a ziyaret ve incelemesi sırasında CHP Osmancık İlçe Başkanı Sadık Eker, İl Başkan Yardımcısı Ümit Er ile bazı ilçe yönetim kurulu üyeleri de eşlik etti.( Haber Merkezi)