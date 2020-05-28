‘Dereden lağım kokusu geliyor’ şikayeti

FATİH BATTAR

Ulukavak Mahallesi Atalay 2.Sokak’ta bulunan üstü açık dereden gelen lağım kokusu mahalle sakinlerini canından bezdirdi.

Eşref Hoca Caddesi’nden Pazartesi Pazarı’na çıkan yolda bulunan dereden gelen pis kokular mahalle sakinlerini isyan ettirdi.

Dere yanındaki binalarda oturan mahalle sakinleri kokudan artık balkonlara bile çıkamadıklarını belirterek, Çorum Belediyesi’nin Milli Eğitim Müdürlüğü yanındaki ya derenin üstünü kapatmasını yada kokuya bir çare bulmasını istiyor.

Çorum’un merkezinde lağım kokusunun, Türkiye’nin en temiz illerinden biri olan Çorum’a yakışmadığını dile getiren mahalle sakinleri; “Biz artık kokudan balkonlara çıkamaz olduk. Bırakın balkona çıkmayı, pencereleri bile açamıyoruz. Kokunun yanı sıra büyük lağım fareleri burada cirit atıyor. Evimize girecek diye çok korkuyoruz. Dere yanında bulunan apartman sakinleri dilekçe verdi ama bir sonuç çıkmadı. Sel nedeniyle üstü kapatılmadığını öğrendik ama sel basacak yerler kapalı. O yüzden Çorum Belediyesi’nden ya bu derenin üstünün kapatılmasını yada bu kokuya çare bulmasını istiyoruz. Çorum merkezinde böyle lağım kokusu Çorum’a yakışmıyor.” dedi.

Güncelleme Tarihi: 28 Mayıs 2020, 20:13