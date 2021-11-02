Derenin ıslah projesi tamam yatırım programına alınmalı

FATİH AKBAŞ

Ulukavak Mahallesi Garantievler bölgesinden geçen derenin olası bir şiddetli yağışta oluşturacağı tehlikeye dikkat çektiğimiz haberimizin ardından valilikten konu hakkında açıklama yapıldı.

Açıklamada haberde belirtilen derenin ıslahı ile ilgili projenin hazır olduğu ve 2022 yatırım programına teklif edildiği projenin 2022 yılı keşif bedelinin ise 13 milyon lira olduğu belirtildi.

‘Garantievler sakinleri dere yatağının ıslahını istiyor’ başlığı ile yayınladığımız haberimizin ardından Valilikten gönderilen bilgilendirme notunda proje ile ilgili şu ifadeler yer aldı:

“Ulukavak Mahallesi Garantievler bölgesinden geçen Çorum Barajı Mansap Deresinin ıslahı için "Çorum İli Dereleri 1. Kısım Taşkın ve Rüsubat Kontrolü Planlama ve Proje Yapımı’ işi isi kapsamında projeler hazırlandığı ve iş kapsamında Çorum Barajı Mansap Deresinde 3285 metrelik kısımda 5 metre taban genişliğinde, 2 metre yüksekliğinde trapez kanal seklinde taşkın kontrol tesisi ve 9 adet geçiş yapısı, yapılacağı, işin 2022 yılı keşif bedelinin 13.000.000 TL olduğu, söz konusu işin inşaatının 2022 yılı yatırım programına teklif edildiği, yatırım programına alınmasına müteakip inşaat ihalesinin yapılabileceği, DSİ 54. Şube Müdürlüğü tarafından bildirilmiştir.”