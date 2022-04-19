Derin’den ‘toplu ulaşım krizi’ eleştirisi

Gelecek Partisi Çorum Merkez İlçe Başkanı Muhammed Taha Derin, Çorum Belediyesi ile Çorum Ulaş A.Ş. arasında yaşanan toplu ulaşım krizi hakkında tespitlerde bulundu.

Derin, bu süreçte vatandaşların mağdur edilmemesinden duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Çorum Belediyesi’nin kamuoyuna yaptığı açıklamaya değindi.

Çorum Belediyesi’nin yaşanan bu süreçte herhangi bir arabulucuk veya hakemlik girişiminde bulunulmadığını açıkladığını ancak AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan’ın ise arabulucuk yapmasına bir anlam veremediklerini söyledi.

Çorum’da bir yönetim krizinin yaşandığını iddia eden Derin, “Bu kriz ortamı Milletvekili Ceylan’ın girişimleriyle mi tatlıya bağlandı yoksa Çorum Belediyesi’nin dik duruşuyla mı?” diye sordu.

Vatandaşların farklı farklı açıklamalar yüzünden kime inanacağına da güveninin kalmadığını dile getiren Derin, “Sizler bu şehri yönetemiyorsunuz. AK Parti’nin bu ülkeyi de bu şehri de yönetecek artık mecali kalmamıştır” dedi.

Devlet yönetiminin ciddiyet istediğini dile getiren Derin, sosyal belediyecilik adına yola çıkanların esnafa ve şoföre rest çekmemesi gerektiğini, varsa ortada bir mağduriyet bunu gidermesi gerektiğini de sözlerine ekledi. (Haber Merkezi)