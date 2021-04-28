Derneklere beyanname uyarısı!

İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Mustafa Bayrak, 2020 yılı dernek beyannameleri konusunda uyarıda bulundu.

Son beyanname bildirim tarihinin 30 Nisan 2021 olduğunu hatırlatan Bayrak, beyanname vermeyen dernekler hakkında 1.730,00 TL idari işlem uygulanacağını söyledi.Bayrak, “Dernek, şube ve federasyonların, 2020 yılı gelir-gider ve diğer kurumsal bilgileri içeren beyanname süresi başlamış olup, son bildirim tarihi 30 Nisan 2021’dir. Yönetim kurulu başkanları kendilerine Müdürlüğümüzce verilen şifre ve parolayı kullanarak DERBİS üzerinden elektronik ortamda vereceklerdir. Bir önceki yılın gelir-gider hareketleri mukayese yapılarak mali bilgilerin doğruluğu önemli olmakla birlikte, faaliyetler, vergi kimlik numarası, adres ve bağlı tesis, taşınmaz mal gibi diğer bilgilerde önem taşımaktadır. Beyannameyi gerçeğe aykırı bildirmek ve yasal süresinde bildirmemek hususunda gerekli adli ve idari işlem uygulanmaktadır.” dedi.

Güncelleme Tarihi: 28 Nisan 2021, 12:58