Derneklere beyanname uyarısı!

Çorum İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Mustafa Bayrak, yaptığı açıklamada dernek beyannameleri konusunda ilgililere uyarıda bulundu.

Dernek beyannamelerinin 30 Nisan 2022 tarihine kadar Dernekler Bilgi Sistemi (DERBİS) üzerinden verilmesi gerektiğine dikkat çeken Bayrak, beyanname vermeyen dernekler hakkında 2.356 TL idari para cezası uygulanacağını belirtti.

Dernek, şube ve federasyonların, 2021 yılı gelir-gider ve diğer kurumsal bilgileri içeren beyanname süresinin başladığını ve en geç 30 Nisan 2022 tarihine kadar gerekli bildirimin yapılmasının zorunlu olduğunu kaydeden Bayrak, “Yönetim kurulu başkanları kendilerine müdürlüğümüzce verilen şifre ve parolayı kullanarak DERBİS üzerinden elektronik ortamda vereceklerdir. Bir önceki yılın gelir-gider hareketleri mukayese yapılarak mali bilgilerin doğruluğu önemli olmakla birlikte, faaliyetler, vergi kimlik numarası, adres ve bağlı tesis, taşınmaz mal gibi diğer bilgilerde önem taşımaktadır. Beyannameyi gerçeğe aykırı bildirmek ve yasal süresinde bildirmemek hususunda gerekli adli ve idari işlem uygulanmaktadır”dedi. (Haber Merkez)