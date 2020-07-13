Derneklere beyanname uyarısı

İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Mustafa Bayrak, dernek beyannameleri konusunda uyarıda bulundu. Son beyanname bildirim tarihinin 31 Temmuz 2020 olduğunu hatırlatan Bayrak, beyanname vermeyen dernekler hakkında idari işlem uygulanacağını belirtti.



Bayrak, “Dernek, şube ve federasyonların, 2019 yılı gelir-gider ve diğer kurumsal bilgileri içeren beyanname süresi başlamış olup, 30 Nisan olan bildirim tarihi pandemi döneminden dolayı 31 Temmuz tarihine uzatılmıştır. Derneklerimiz beyannamelerini 31 Temmuz 2020 tarihinde bildirilmek durumundadır. Yönetim kurulu başkanları kendilerine Müdürlüğümüzce verilen şifre ve parolayı kullanarak DERBİS üzerinden elektronik ortamda vereceklerdir. Bir önceki yılın gelir-gider hareketleri mukayese yapılarak mali bilgilerin doğruluğu önemli olmakla birlikte, faaliyetler, vergi kimlik numarası, adres ve bağlı tesis, taşınmaz mal gibi diğer bilgilerde önem taşımaktadır. Beyannameyi gerçeğe aykırı bildirmek ve yasal süresinde bildirmemek hususunda gerekli adli ve idari işlem uygulanmaktadır.” dedi.



“Bu e-posta mesajı ve onunla iletilen tüm ekler sadece yukarıda isimleri belirtilen kişiler ya da kuruma özel olup, özel bilgiler içerebileceği gibi gizlilik yükümlülüğü de taşıyor olabilir. Mesajın yetkili alıcısı veya alıcısına iletmekten sorumlu kişi değilseniz, mesaj içeriğini ya da eklerini kullanmayınız, kopyalamayınız, yaymayınız, başka kişilere yönlendirmeyiniz ve mesajı gönderen kişiyi derhal e-posta yoluyla haberdar ederek bu mesajı ve eklerini herhangi bir kopyasını muhafaza etmeksizin siliniz. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı bu mesajın içeriği ile ilgili olarak hiçbir hukuksal sorumluluğu kabul etmemektedir. Bu mesajda ve ekindeki dosyalarda bulunan tüm fikir ve görüşler sadece adres yazarına ait olup, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığının resmi görüşünü yansıtmamaktadır. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı e-posta içeriğine yetkisiz olarak yapılan müdahaleden, e-postanın zararlı yazılım içermesi ve/veya bilgisayar sisteminize verebileceği herhangi bir zarardan sorumlu değildir.”

(Haber Merkezi)