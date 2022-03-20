‘Dertler paylaştıkça bitecek’

EROL TAŞKAN

Kızılay Çorum Şube Başkanı Avukat Hüseyin Kılıç ve yönetim kurulu üyeleri gazetemizi ziyaret ederek, Ramazan ayında sürdürülecek bağış kampanyaları hakkında bilgi verdi.

Kılıç, veren el ile alan el arasında köprü olup ihtiyaç sahiplerinin yardımına yetişmek için büyük bir seferberlik başlattıklarını duyurarak, hayır sahiplerine yardım çağrısında bulundu.

Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Kılıç, Zeki Akbatu, Mustafa Öztemiz, Mehmet Uyar, Hasan Algül, Cemalettin Polattaş’ın da katıldığı ziyarette yapılacak çalışmalar hakkında bilgi veren Hüseyin Kılıç, “Her yıl olduğu gibi bu yıl da Türk Kızılay Çorum Şubesi, ilimiz ve dünyanın farklı coğrafyalarında Ramazan ayı yardım faaliyetlerini daha etkili bir şekilde sürdürebilmek, toplumsal dayanışma iklimini Ramazan ayı boyunca yaşatmak için bugüne kadar maddi ve manevi destekleriyle Kızılay’a güç veren kıymetli bağışçılarımızla bir araya gelerek veren el ile alan eli buluşturmak için yeni seçilmiş yönetim kurulu üyelerimiz ile birlikte çalışmalarına başlamıştır.” dedi.

‘Dertler paylaştıkça biter, yeterki inan buna’

Dertlerin paylaşıldıkça biteceğine yürekten inandıklarını aktaran Kılıç, Kızılay’ın Ramazan kampanyasında “Dertler paylaştıkça biter, yeterki inan buna” sloganını öne aldıklarını, Türk Kızılay’ının Ramazan ayı içerisinde 2022 yılı için hedeflerini şu sözlerle açıkladı; “ Türk Kızılay’ı 325 milyon TL’lik yardımla yaklaşık 6 milyon insana ulaşacak. 220 bin aileye 110 milyon TL değerinde nakdi yardım ulaştıracak. İhtiyaç sahibi 76 bin 900 aileye gıda yardımı,

136 binden fazla çocuğa ikram paketi, 3 bin çocuğa oyuncak dağıtacak. İhtiyaç sahibi 1 milyondan fazla kişiye yaklaşık 600 bin adet konserve dağıtacak. 33 bin aileye 12 milyon TL’den fazla alışveriş kartıyla destek olacak. İhtiyaç sahibi 160 binden fazla kişiye bayramlık kıyafet yardımı yapacak.

Ayrıca Kızılay 20 ülkede; ihtiyaç sahibi 354 bin kişiye gıda yardımı, 405 bin kişiye iftarlık yardımı, 125 bin kişiye bayramlık kıyafet, 23 binden fazla kişiye nakdi yardım ile destek olacak.

Çorum Şubesi olarak 2021 yılı içerisinde yapılan yardımları da sıralayan Kılıç, ayni ve nakdi yardımları kamuoyuyla paylaştı; İhtiyaç sahibi 840 aileye 210 bin TL gıda yardımı, 880 aileye 264 bin TL alış veriş çeki, 380 aileye 114 bin 360 liralık gıda kolisi, 7 bin 500 aileye 15 bin kilogram kurban eti, 1875 çocuk için kışlık mont, 1714 haneye 857 bin TL zekat yardımı, 180 çocuk için 40 bin liralık bayramlık elbise, 14 bin 400 kişiye giyim yardımı ile destek olduk.

2022 yılı Ramazan ayında da genel merkezimizin ve değerli Çorumlu hayır severlerin desteği ile ihtiyaç sahibi insanlarımıza ulaşmaya çalışacağız. Biz insanların dertlerini paylaştıkça biteceğine inanıyoruz. Önceki ramazan aylarında olduğu gibi bu ramazanda da veren el ile alan el arasında köprü olmayı düşünüyoruz.

Bu ramazanda da gıda kolisi bağışları için gıda çeki bağışları için hayırsever Çorumlu kardeşlerimizi ziyaret edeceğiz. Saat Kulesi yanında açacağımız bağış kabul standı ile Zekat, Fitre ve Fidye bağışlarını kabul edeceğiz. Bu yıl bir için fitre ve fidye bedeli 40 liradır.

Kan Bağışı Ekiplerinin Mesai Saatleri Düzenlenecek

Kan merkezi çalışma saatleri ramazan ayı süresince haftanın 7 günü iftardan sonrada saat 24.000’a kadar açık bulunacaktır.

Ramazan ayında bağış yapacak hayırsever kardeşlerimiz Saat kulesi PTT binası karşısında bulunan Türk Kızılay standına, kendilerini ziyarete gelen Yönetim Kurulu üyelerimize, Çorum Türk Kızılay Çorum Şubesi banka hesaplarına, tüm operatörlerden 1877’ye FİTRE ve FİDYE yazarak 40 TL’lik, tüm operatörlerden BAĞIŞ yazıp 2868’e mesaj atarak da 10 TL’lik bağış yapabilirler.

Türk Kızılay Çorum Şubesi’ne banka aracılığı ile bağış yapmak isteyen hayır sahipleri Ziraat Bankası Çorum Şubesi’ndeki hesap no 1868 5416, IBAN no TR94 0001 0000 7800 0018 6854 16 olan hesabımıza bağış yapabilir, Bağışın açıklama kısmına isim soyadı, T.C. ve bağışın çeşidi olan zekat, fitre, fidye, gıda kolisi yazılması gerektiğini hatırlatıyor, tüm hayırseverlerin, Çorum halkının ramazanın huzur içerisinde geçmesini diliyorum.”

Güncelleme Tarihi: 20 Mart 2022, 17:41