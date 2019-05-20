‘Destansı bir serüvenin başlangıcı’

MHP Çorum İl Başkanı Arslan Kaynar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle basın açıklaması yayınladı.

“19 Mayıs 1919, esarete karşı bağımsızlığın, teslimiyetçiliğe karşı dik duruşun, yılgınlığa karşı umut ve uyanışın miladıdır” diyerek açıklamasına başlayan Arslan Kaynar, “19 Mayıs 1919, Türk milletinin geleceğine vurulmak istenen prangaları

kırarak tarihi yeniden yazdığı destansı bir serüvenin başlangıcıdır. Samsun’da başlayan Milli Mücadele süreci, millet onurunun ayağa kalkışı, en önemlisi milli mukavemetin stratejik adım ve iradesidir” dedi.

Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının Samsun’dan itibaren başlattıkları yürüyüşle bezginliği ve bitkinliği yenmiş, emperyalistlere diz çöktürmek için fedakarlıkta sınır tanımadıklarını kaydeden Kaynar, “Bundan 100 yıl önce Samsun’da Milli Mücadele’nin fidesi dikilmiş, tohumu ekilmiştir. Nitekim Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk harcı cesaretle karılmıştır. Türk milleti, Samsun’dan harekete geçen Milli Mücadeleyi inançla, imanla omuzlamış, nihayetinde zaferle buluşturmuştur.

Samsun’dan parlayan milli mukavemet, Amasya Genelgesi’yle yol haritasını çizmiş, Sivas ve Erzurum Kongreleri ile gücüne güç katmış, 23 Nisan 1920’de TBMM’nin açılmasıyla beraber kutlu hedefine kilitlenmiştir. Kaldı ki Türklüğün tutsaklığı kabul etmeyeceği, hürriyet uğruna yeri geldiğinde hiçbir fedakârlıktan kaçınmayacağı bütün yönleriyle ortaya koyulmuştur. Bu itibarla, 19 Mayıs tarihi ile gelişen olaylar zinciri, ümitsizliğin seline düşmüş milli ülküleri kamçılamanın mümtaz bir örneğidir. 19 Mayıs; zalime, haine, alçağa, işbirlikçiye, müstevliye yıldırım gibi çarpan Türk’ün kudretli yürüyüşüdür. Bu yürüyüş; vatanı sahipsiz, çaresiz, kimsesiz sananlara karşı var oluş mücadelesidir. Bu yürüyüş; bölünmemizi, parçalanmamızı isteyenlere karşı nefsi müdafaa kararlığıdır.

1919’dan 2019 yıla kadar geçen 100 yıllık dönem tarihin yeniden uyanışına ve büyük Türk milletinin dirilişine şahitlik etmiştir. Ülkülerimiz bellidir, duruşumuz nettir, Türk milletinin istiklal ve istikbali mutlaka yaşayacak ve yaşatılacaktır. Kim ne yarsa yapsın, hangi kirli ve karanlık hesabın içinde olursa olsun, Türkiye’yi tarihin gerisine düşürmeye kimsenin gücü ve nefesi yetmeyecektir. 19 Mayıs şuuru geçmişte olduğu gibi diri, Samsun’a çıkan irade hala damarlarımızdadır. Muhtaç olduğumuz kudret ise bu damarlardaki kanda gizlidir. Bu düşüncelerle, 19 Mayıs 1919’un 100’ncu yıldönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, milliyetçi kahramanları ve aziz şehitlerimizi şükranla, minnetle ve rahmetle anıyorum. Türk gençliğinin ve Yüce Türk milletinin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı yürekten kutluyorum” ifadelerini kullandı.

(Haber Merkezi)