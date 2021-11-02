Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne 11 milyon 869 bin liralık bütçe

M.BURAK YALÇIN
İl Genel Meclisi Kasım ayı ikinci toplantısını dün gerçekleştirdi.
Meclis Başkanı Mehmet Bektaş Başkanlığı’nda gerçekleşen toplantı bir önceki birleşime ait tutanak özetinin okunmasıyla başladı.
Tutanak özetinin ardından Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün 2022 mali yılı bütçesinin görüşülmesine geçildi.
Bütçe kalemleri hakkında meclis üyelerine bilgi veren Destek Hizmetleri Müdürü Cesur Sağlam, 11 milyon 869 bin liralık bütçe talep ettiklerini söyledi.
Bütçe görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.