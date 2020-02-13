Destici’ye Ortaköy daveti

Ortaköy Belediye Başkanı Taner Isbir, Büyük Birlik Patisi Genel Başkanı Mustafa Destici’yi ziyaret etti.

Ziyaretle ilgili bilgi veren Başkan İsbir, “Cumhur ittifakımızın mihenk taşı, ülküdaşım Büyük Birlik Partisi Genel Başkanımız Mustafa Destici’yi ziyaret ederek ilçemiz ve yöremiz hakkında bilgiler verdik. Kendisini ilçemizde misafir etmekten mutluluk duyacağımızı ifade ederek ilçemize davet ettik.” dedi.

Destici, Başkan İsbir’in ziyaretinden dolayı memnuniyetini ifade ederken, “Nazik davetiniz için teşekkür ediyorum, yakın zamanda ziyaret etmek istediğimi belirtmek isterim.” dedi.

Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2020, 19:34