Dev bayrağı halıya resmetti

RECEP MEBET

Dizayn Halı Overlok, dev Türk bayrağını duvar halısına taşıdı.

Dikkat çeken çalışmaları ile ilgili bilgi veren Feyyaz Bayrak, Çorum’da bir firmanın siparişi üzerine özel olarak hazırladıkları halının büyük beğeni topladığını söyledi.

Ay yıldızlı halının, bugüne kadar hazırladıkları en büyük ebatlı resimli halı olduğunu vurgulayan Bayrak, “3,5 metrekarelik bayraklı halıyı sipariş eden Çorumlu işadamı, bu çalışmayı işyerinin duvarında sergileyeceğini belirtti” dedi.

Bayrak, Türk bayrağını konu alan böyle bir çalışmaya imza atmaktan gurur duyduklarını vurguladı.

‘FOTOĞRAFLARI HALIYA TAŞIYORUZ’

Dizayn Halı Overlok yetkililerinden Bilal Bayrak ise rengarenk resim ve fotoğrafları halıya taşıdıklarını söyledi.

“Siz isteyin biz halıya dokuyalım” sloganıyla gerçekleştirdikleri hizmetlerini anlatan Bilal Bayrak, “Sevilen isimlerin portreleri başta olmak üzere istenilen tüm fotoğraf ve resimleri orijinal renkleriyle halı üzerine işliyoruz” dedi.

Özel siparişlerin fabrikada hazırlanarak kısa sürede teslim edildiğini belirten Bayrak, kampanya fiyatlarıyla sürdürdükleri uygulamanın büyük ilgi ve beğeni gördüğünü söyledi.

Bayrak, “Ürün ve hizmetlerimizle ilgili detaylı bilgi almak isteyen herkesi Kubbeli Caddesi Sancaktar Camii civarı numara 70’deki işyerimize bekliyoruz” diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 12 Nisan 2020, 18:57