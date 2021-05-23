Dev kelebek ilgi uyandırdı

RECEP MEBET

Dünyada nadir görülen türler arasında yer alan ‘Tavus Kelebeği’ Çorum’da ortaya çıktı.

Çorum Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir fabrikada görülen dev kelebek, büyük ilgi uyandırdı.

15 santimetreyi geçen kanat açıklığıyla dikkat çeken yarasa büyüklüğündeki kelebek, fabrikada CNC operatörü olarak görev yapan Erhan Avcı tarafından fark edildi.

Kanatlarındaki desenler nedeniyle dünyanın en güzel kelebek türleri arasında gösterilen ‘Tavus Kelebeği’, fabrika içinde bir süre uçtuktan sonra zarar görmeden doğaya salındı.

Güncelleme Tarihi: 23 Mayıs 2021, 18:52