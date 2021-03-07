‘DEVA Kadında Zirvesi’ne Çorum’dan katılım

Demokrasi ve Atılım Partisi tarafından düzenlenen ‘DEVA Kadında Zirvesi’ tüm illerden gelen İl Kadın Politika Başkanlarının katılımı ile Ankara’da yapıldı.

Çorum İl Teşkilatı adına Zehra Benli’nin de katıldığı zirvede, kadının insan haklarının, toplumsal refahtaki etkisinin, kadının yeni dönemdeki kurucu rolü bütün yönleriyle ele alınırken, DEVA Partisi’nin kadının güçlendirilmesi için benimseyeceği ve uygulamaya koyacağı politikalar da açıklandı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan DEVA Partisi Kadın Politikaları Başkanı Elif Esen, kadınların sorunlarına katılımcı, kapsayıcı, istişare ve ortak akla dayalı çalışmalar ve projelerle eğileceklerini ifade ederek, bu zirvenin bu yaklaşıma bir örnek oluşturduğunu, kapsamlı bir program hazırlandığını kaydetti.

Üç oturumda gerçekleşen toplantıda, ‘Kadının İnsan Hakları’, ‘Toplumsal Refahta Kadın Etkisi’ ve ‘Yeni Dönemde Yeni Zihniyet İhtiyacı Kadının Kurucu Rolü’ konuşuldu.

KADINLAR KOLU KURMADIK, ÇÜNKÜ…

Toplantıda konuşan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, kadınların, yeni siyasi kültürün mihenk taşı olduğunu söyledi.

Babacan, “Karar mekanizmalarındaki çeşitlilik başarıyı artırıyor. Yeni bir siyasi kültürü, farklı bakış açıları kazanmış kesimler beraber inşa edebilir. Kadınların siyasete katkısı, yeni siyasi kültürün mihenk taşıdır. Siyasetin, kadınların nezaket diline ihtiyacı var. Müzakereci ve uzlaşmacı yaklaşımına ihtiyacı var. Kadınların ötekileştirilenlerle empati kurma yeteneğine ihtiyacı var.” dedi.

DEVA Partisi’nde %35 cinsiyet kotası uygulandığını belirten Babacan, “Biz kadınları ana kademelerin ‘yardımcı güçleri’ ya da seçimden seçime sahaya sürülecek ‘yedek kuvvetler’ olarak görmüyoruz. Yeni bir siyasi kültür için kadınlarla her kademede yan yana çalışıyoruz. Bu yüzden ‘kadınlar kolu’ kurmadık. Bütün parti organlarında yüksek cinsiyet kotaları koyduk.” diye konuştu.

ROL MODEL KADINLAR HİKAYELERİNİ PAYLAŞTI

Zirvede DEVA Partisi Hatay Kadın Çalışmaları Başkanı Ayşe Karaca, Eğitmen & Yaşam Koçu Dinçel Laçin, Bolu Kırsal Eko Turizm Organizatörü Bedriye Berber Engin, DEVA Partisi Edirne Kadın Çalışmaları Başkanı Ayşe Avşar, Çiftçi Saadet Özsoy ve Sosyal Girişimci Şahadet Çitil yaptıkları çalışmaları ve süreç içinde yaşadıklarını anlattılar, hikâyelerini katılımcılarla paylaştılar. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2021, 18:12