DEVA Partisi Boğazkale yönetiminden toplu istifa

DEVA Partisi Boğazkale İlçe Başkanı Adem Dolaşık, mevcut il yönetiminin 6 aylık süreçte teşkilatçılık anlamında hiç bir şey yapmamasını iddia ederek, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte istifa etti.

Şubat ayında partilerinde yaşanan değişiklik sonrası il yönetiminin kendisiyle irtibata geçmediğini öne süren Adem Dolaşık, istifa açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Şubat tarihinden bugüne ilimizde yaşanan yönetim değişikliği sonrası Çorum için daha iyisi olsun diye bekledik ancak daha iyiyi bırakın, geçmişi mum ile arar olduk. 6 aylık dönemde ne arandık ne sorulduk resmen unutulduk. İlçe Başkan Yardımcım trafik kazasında vefat etti. Mevcut yönetim başsağlığı dilemediği gibi vefatından bile habersizdi. Karlı ve buzlu kış aylarında teşkilatlanma çalışması yaptığımızda elim kaza sonucu ayağımı kırdım ve ameliyat oldum. Ziyarete gelmediler geçirmiş olduğum ameliyatı bildikleri halde geçmiş olsun diye aranmadım. 6 aylık süre zarfın içinde hiç bir şekilde il başkanı, teşkilat başkanı veya her hangi bir DEVA Partisi mensubu aramadı.

Ancak ne zaman genel merkezden birisi gelse, üyeye ihtiyaç olsa yetiş Adem Başkan ve yetiş Boğazkale teşkilatı olduk. Bugün Çorum teşkilatına en fazla üye kaydeden ilçeyiz. Yaşanan bu sorunlardan dolayı devamlı istifayı düşündüm ancak eski kurucu il başkanımızın telkinleri ile erteledim. İstifam sonrası sorunları çözmek yerine, sorunları halı altına süpürmeyi adet edinmiş Çorum İl Teşkilatı, yerime apar topar Boğazkale’de yaşayan demiyorum Boğazkaleli bile olmayan birini atayarak sorunu basın yolu ile kapatmaya çalışacaktır. Adem Dolaşık olarak, hayatın her alanında olduğu gibi siyasette de samimiyet, dürüstlük ve tutarlılığın temel alınması gerektiğine inandım. Ancak, mevcut DEVA Partisi il yönetiminde liyakat, istişare ve samimiyet olmadığı gibi partinin kuruluş amacına ve felsefesine de uygun olmadıklarını düşünüyorum. Genel Başkanım Ali Babacan ve eski İl Başkanım Orhan Vargeloğlu’na inanarak girdiğim DEVA Partisindeki görevlerimi, tüm yönetim ve üyelerimle istifa ederek nihayetlendiriyorum.” (Haber Merkezi)