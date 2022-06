Deva Partisi sağlıkta yaşanan sıkıntıya dikkat çekti

Deva Partisi Çorum İl Başkanı Elvan Can Çabuk, yaptığı açıklamada, siyasilerin şehre bölgeye hizmet edeceği ve başka illere artık hasta gönderilmeyeceğini beyanları ile yaptırılan Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, doktorların ve buna bağlı olarak da hizmet almak isteyen şifa arayan vatandaşların çilesinin bitmek bilmediğini belirtti.

Bu çilenin en temel sebebinin sağlık emekçilerine ve saygın doktorlara gerekli değerin verilememesi olduğunu dile getiren Elvan Can Çabuk, “Bunlardan bazılarını, hastane hasta kapasitesine göre çoğu alanda doktor sayısının yetersizliği, polikliniklerde hasta sayısı fazla olduğundan doktorların çalışma saatleri ve koşullarında yaşanan zorluklar, doktorlarımıza kapasite üstü yüklenilmesi, doktorlarımızın, genç doktor adaylarımızı eğitmek için sorumlukları, bunu yaparken polikliniklerin aksaması ve ameliyat günleri çoğu zaman poliklinik yapamamaları. döner sermaye paylarından büyük kesintiler yapılması ve yönetimsel baskılar ve mobbingler nedeniyle gelen doktorların fazla zaman geçmeden, özel hastanelere transfer olmaları şeklinde söyleyebiliriz. Bu ve benzeri sebeplerden, Çorum’da birçok alanda doktor sıkıntısı çekilmeye devam etmektedir. Buna bağlı mevcut durumdan doğan, hasta çilesi ise ikinci irdeleme başlığımız olarak karşımızda.

Halk muayene sırası için poliklinik önünde nöbet tutmaya devam etmekte, MHRS sisteminden randevu alamayan vatandaşlarımız, sabah mesai saatinden önce poliklinik önlerinde randevu alabilmek için, uzun kuyruklar oluşturmaktadır. Bu kuyruklarda randevu almaya çalışan vatandaşımızla karşı karşıya bırakılan çalışanların sekreteryanın verdiği mücadele azmi görmezden gelinerek hastanede uygulanan mobbing ve baskılarla toplam kalite hedeflerine ulaşılmaya çalışılıyor.

MHRS sistemi üzerinden ortopedi, plastik cerrahi gibi bölümlere randevu alınamadığı ve sekreteryadan sıra istendiğinde doktorun randevu verebildiği gibi cevaplar alınabiliyor. İnternet üzerinden ve 182'yi arayarak randevu alabilmenin neredeyse imkansız olduğu, hastanenin yataklı yoğun bölümlerinde yer olmadığından hastaların ilaçlarla evlerine gönderildiği, sarf malzemelerin yeteri kadar ilgili birimlere verilmemesi, ameliyathanelerdeki yoğunluk nedeniyle poliklinik sırası takip edilmeden üst yönetim ve siyasi taleplerle vatandaşın sırasının önüne geçilmesi, hastaların asistanlar tarafından koordine edilmeye çalışılması uzmanların whatsapp grupları üzerinden hizmet vermeye çırpınması gibi bir çok konu tespitlerimiz içerisinde yer almaktadır. Toplumu oluşturan her bireyin sağlık hizmetlerine eşit şekilde ve ihtiyaç duyduğu her zaman yeteri kadar erişebilmesi bireylerin refahlarına ve beşeri sermayenin gelişmesine büyük katkı sağlamaktadır. Bölgede sağlıkla ilgili yaşanan sorunlar Türkiye’ye paralellik göstermektedir. Çorum halkının büyük bir sıkıntı yaşadığı ve çözüm beklediğini bildirmek, görmezden gelenleri, çözümler ve alternatifler üretmek için göreve davet etmek memleket sevdalısı her birey gibi biz siyasilerinden en kutsal görevleri arasındadır”dedi. (Haber Merkezi)