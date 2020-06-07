DEVA Partisi teşkilatlanıyor

RECEP MEBET

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Çorum’da teşkilatlanıyor.

DEVA Partisi istişare toplantısı dün Anitta Otel’de gerçekleşti. Toplantıya DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcıları Av. İdris Şahin ve Prof. Dr. Arzu Kılıçlar, Kurucular Kurulu Üyeleri Kadriye Esra Aygün, Bünyamin Ünlü ve Hasan Canpolat ile Seçim İşleri Başkanlığı Görevlisi Av. Furkan Arık katıldı.

Partinin Çorum Teşkilatı’nda görev almak isteyen isimlerin de davetli olduğu toplantıda konuşan DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı İdris Şahin, basın mensuplarının sorularını cevapladı.

‘ÖTEKİLEŞTİRME DİLİNİ ORTADAN KALDIRACAĞIZ’

Toplantıda yapılacak istişareler sonucunda hazırlayacakları raporu genel merkez yönetimine sunacaklarını anlatan İdris Şahin, DEVA Partisi Çorum Teşkilatı Yönetimini önümüzdeki günlerde kamuoyuna duyuracaklarını açıkladı.

“Ali Babacan ve arkadaşları, ülkeyi yönetmeye geliyor” diyen Şahin, HDP ile ittifak sorusu üzerine “Meşru zeminde parlementoya giren tüm siyasi partilerle görüşürüz. Ancak DEVA Partisi ittifakı milletle yapacak” diye cevap verdi.

Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’ni eleştiren Şahin, yeniden parlementer sisteme dönüşü taahhüt ettiklerini söyledi.

‘ÇORUM’U NE KADAR BÜYÜTECEKLERİNİN SİYASETİNİ YAPSINLAR’

2 ay içinde 81 ilde teşkilatlanarak Eylül ayı başında büyük kongrelerini gerçekleştirmeyi hedeflediklerini dile getiren Şahin, bu yıl içinde herhangi bir erken seçim beklemediklerini ifade etti. “Pandemi döneminde yapılacak bir baskın seçim iktidar için intihar olur” diyen Şahin, Cumhur İttifakı’nın mevcut koşullarda yüzde 50 barajını geçecek bir oy oranına sahip olmadığını iddia etti. Şahin, “Önce can dediğimiz bu salgın döneminde seçim dayatması yapanlara, bu millet gereken cevabı verir” dedi.

Siyasetteki ötekileştirme dilini ortadan kaldıracaklarını söyleyen Şahin, “Bu ülkeyi nasıl yöneteceğimize, milletimizle birlikte karar vereceğiz. İktidar için zaman kısaldı, bizim ise önümüzde yürüyeceğimiz daha çok yol var. DEVA Partisi’nin inkişafını görenler, kendi milletvekillerine sahip çıkamayacaklarını düşündükleri için endişeliler” diye konuştu.

Dünyanın merkezi Çorum’da artık sen-ben kavgası yerine birlik ve beraberlik içinde üretimle kalkınmayı sağlayacaklarının altını çizen DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Şahin, “Kısır çekişmeler yerine Çorum’u ne kadar büyüteceklerinin siyasetini yapsınlar” ifadelerini kullandı.

‘YEPYENİ BİR ANLAYIŞLA KOLLARI SIVADIK’

DEVA Partisi Kadın Politikaları Başkanı Prof. Dr. Arzu Kılıçlar’ın ardından söz alan Kurucular Kurulu Üyesi ve Eski Vali Hasan Canpolat ise Türkiye’nin iç ve dış siyaseti ile ekonomik durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“Herhangi bir siyasi partinin devamı olmayan DEVA Hareketi, yepyeni bir anlayış ve örgütlenme modeliyle ortaya çıktı” diyen Hasan Canpolat, dijital ortamda müracatta bulunan gönüllüler üzerinden parti teşkilatlarını inşaa ettiklerini söyledi.

Kişilerin değil, kavramların partisi olduklarını vurgulayan Canpolat, Türk siyasi tarihinde büyük bir yeniliğe imza atarak hiçbir şablona uymayan benzersiz bir model ortaya koyduklarını kaydetti.

Türkiye’nin dış siyasetteki ağırlığının kaybolduğunu, içerde ise demokratik sistemin işletilmediğini savunan Canpolat, hükûmeti eleştirdi.

Düzenlenen istişare toplantısı, yapılan açıklamaların ardından basına kapalı olarak devam etti.

Güncelleme Tarihi: 07 Haziran 2020, 17:50