Deva Sungurlu İlçe Başkanlığı’na Mehmet Dağhan atandı

Çorum’da teşkilatlanma çalışmalarında sona yaklaşan Deva Partisi, Sungurlu İlçe Başkanlığına Makine Mühendisi Mehmet Dağhan’ı atadı.

Dağhan’ın atamasının partilerine ve Sungurlu ilçesine hayırlı olması temennisinde bulunan Deva Partisi Çorum İl Başkanı Orhan Vargeloğlu, “13. ilçe atamamızı gerçekleştirdik. Mehmet Dağhan ile çok güzel çalışmalara imza atacağımıza inanıyorum.” dedi.

Vargeloğlu, atamasını gerçekleştirmedikleri tek ilçe olan Kargı’da da çalışmalarının titizlikle devam ettiğini belirterek, kısa sürede atama işlemlerini gerçekleştireceklerini söyledi.

Sungurlu Kurucu İlçe Başkanı Mehmet Dağhan ise, “Başta Genel Başkanımız Ali Babacan ve Genel Başkan Yardımcılarımıza, İl Başkanımıza teşekkür ederim. Sungurlu için, ülkem için çalışmak ve doğru işler yapmak istiyorum. Bize verilen bu görevi en iyi şekilde yapmak için elimizden gelen tüm çabayı göstereceğiz.” diye konuştu.

Mehmet DAĞHAN kİmdİr?

1985 Sungurlu/Çorum doğumlu olan Mehmet Dağhan, ilk ve orta öğrenimini burada tamamladıktan sonra, Gazi Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldu. İrlanda’nın Dublin şehrinde bir süre dil eğitimi aldı. İş hayatına ailesine ait mimarlık ofisinde makine mühendisi olarak başladı. Türkiye genelinde kamu ve özel sektöre ait çok sayıda projenin tasarım sürecinde yer almış olup, halen bu görevini sürdürüyor. (Haber Merkezi)